Гримировальный столик и костюмы Зельдина передадут в музей Мичуринска

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) передаст в понедельник Мичуринскому литературно-музыкальному музею гримировальный столик, а также костюмы и другие артефакты, связанные с именем народного артиста СССР Владимира Зельдина.

К 105-й годовщине со дня рождения Зельдина в феврале 2020 года в Мичуринском литературно-музыкальном музее была открыта экспозиция, созданная из личных вещей актера, переданных его родственниками и друзьями. Театр Армии передал тогда в дар музею в городе, где родился артист, театральные афиши и фотографии из спектаклей, в которых был занят Владимир Михайлович.

"30 ноября 2020 года Театр Армии вновь передаст музею Мичуринска часть артефактов, непосредственно связанных с театральной жизнью Владимира Зельдина. Это гримировальный столик, кресло из набора мебели 1940-х годов, костюмы Владимира Михайловича из спектаклей "Учитель танцев", "Изобретательной возлюбленной" и "Стрекоза", а также платье Людмилы Татаровой из "Изобретательной возлюбленной", - сообщает пресс-служба театра.

В этот день в театре соберутся друзья и коллеги артиста. Как говорят в пресс-службе, передачу артефактов "было решено сделать и торжественной, и веселой - разной", каким был и сам Владимир Михайлович, "великим и разным". В мероприятии планируется участие артистов Людмилы Чурсиной, Владимира Васильева, Тамары Гвердцители, мэра Мичуринска Максима Харникова, директора Мичуринского драматического театра Галины Поповой и других деятелей.

Карьера Зельдина была тесно связана с Театром армии, в котором он служил с 1945 года. Даже в возрасте 101 года артист выходил на сцену. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего играющего актера на планете. Однако первую славу ему принес кинематограф. Фильм "Свинарка и пастух", в котором Зельдин снимался в 1941 году, сделал его знаменитым на всю страну.

В перечне театральных работ особое место заняла комедия Лопе де Вега "Учитель танцев", в которой Зельдин сыграл более тысячи раз. В кино он запомнился зрителям по фильмам "Сказание о земле Сибирской", "Карнавальная ночь", "Укрощение строптивой", "Дядя Ваня", "31 июня", "Десять негритят". Он также снимался в телесериалах и детском "Ералаше". Зельдин - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат премий "Золотая маска", "Ника", "Хрустальная Турандот". Зельдин умер 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.