{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калужской области откроют первый негосударственный сельский театр

Он появится в селе Льва Толстого

ТАСС, 30 ноября. Первый негосударственный сельский театр создадут на базе центра "Детки конфетки" в селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Одно из новых направлений - создание "Театра села", первого в Калужской области негосударственного сельского театра. В рамках реализации проекта планируется вдвое расширить зал [центра для всей семьи "Детки конфетки"] для творческих занятий, создав уникальное место для досуга", - говорится в сообщении.

Учреждение культуры "Детки конфетки" Калужской области имеет более 10 направлений деятельности, посещают заведение свыше 100 детей. Создание "Театра села" предполагает, что в дальнейшем туристы смогут посещать профессиональные спектакли малых форм, творческие вечера известных артистов, постановки для детей.

"Министерство культуры региона [Калужской области] заверило в готовности оказать организационную и информационную поддержку проекту при проведении выступлений на городских площадках", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияКалужская область
Мишустин: лучшие работы большого детского фестиваля получат премии правительства
Премьер-министр отметил, что фестиваль открывает новые имена режиссеров и актеров, знакомит зрителей с творчеством профессиональных театральных коллективов из разных регионов страны
Читать полностью