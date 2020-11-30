В Калужской области откроют первый негосударственный сельский театр

ТАСС, 30 ноября. Первый негосударственный сельский театр создадут на базе центра "Детки конфетки" в селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Одно из новых направлений - создание "Театра села", первого в Калужской области негосударственного сельского театра. В рамках реализации проекта планируется вдвое расширить зал [центра для всей семьи "Детки конфетки"] для творческих занятий, создав уникальное место для досуга", - говорится в сообщении.

Учреждение культуры "Детки конфетки" Калужской области имеет более 10 направлений деятельности, посещают заведение свыше 100 детей. Создание "Театра села" предполагает, что в дальнейшем туристы смогут посещать профессиональные спектакли малых форм, творческие вечера известных артистов, постановки для детей.

"Министерство культуры региона [Калужской области] заверило в готовности оказать организационную и информационную поддержку проекту при проведении выступлений на городских площадках", - уточняется в сообщении.