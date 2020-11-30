Ярмарка non/fiction пройдет в 2020 году онлайн

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction состоится в 2020 году в формате онлайн, организаторы проведут мероприятие в традиционном формате в марте 2021 года. Об этом сообщается на сайте ярмарки.

"Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ в этом году будет проходить в новом формате - non/fictio№/weekend/online. Читатели смогут встретиться с любимыми авторами на протяжении двух уик-эндов подряд - 5-6 и 12-13 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

На протяжении четырех выходных - 5, 6, 12 и 13 декабря - в режиме онлайн будут проходить встречи с известными российскими и зарубежными писателями, публицистами, деятелями науки и культуры. Среди заявленных участников - белорусский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, географ и историк культуры из Литвы Лаймонас Бриедис, нидерландский приматолог, эколог и этолог Франс де Вааль, итальянский историк Карло Гинзбург, историк культуры из США Роберт Дарнтон, британский писатель и литературный критик Оливия Лэнг, канадский ученый и популяризатор науки Стивен Пинкер, российские писатели Евгений Водолазкин, Павел Пепперштейн, Людмила Улицкая, Рузанна Мовсесян.

Организаторы сообщали, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации ярмарка в традиционном формате будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года в Гостином дворе. Они также подчеркнули важность проведения мероприятия и в этом году. "Вот уже более двух десятилетий non/fictio№ - главное литературное событие года в России, объединяющее читателей, писателей, издателей, литературных критиков, книготорговые компании, переводчиков и всех, кто так или иначе причастен к миру книг. Событие, к которому большинство издательств приурочивает выход своих самых ярких новинок, и которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей, чтобы приобрести новые книги по издательской цене. Поэтому эксперты, участники и организаторы сделали все возможное для того, чтобы ярмарка, пусть и в новом виде, состоялась в привычные сроки - в начале декабря", - отметили на сайте.

Международная ярмарка познавательной литературы проходила в ЦДХ ежегодно с 1999 года. С 2019 года ярмарка non/fictio№ проводится в Гостином дворе. За время существования площадки ее почетными гостями были Франция, Германия, Япония, Финляндия, другие страны. Популярность ярмарки растет - ее посещают не менее 30 тыс. человек.