Московский международный Дом музыки анонсировал серию предновогодних концертов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выступление оркестра "Виртуозы Москвы" и Владимира Спивакова, певцов Леонида Агутина и Валерия Меладзе, "Фонограф-Симфо-джаз" и Сергея Жилина, грузинского хора "Акапелла Сакартвело" и других артистов обозначены в предновогодней афише Московского международного Дома музыки (ММДМ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ММДМ.

Серию праздничных концертов откроет 23 декабря музыкальный спектакль "Любимые песни о главном". Мировые хиты и популярные мелодии из кинофильмов в Светлановском зале исполнят Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Сергей Волчков, "Фонограф-Симфо-джаз" и другие. "Все приглашенные звезды в проекте - не только потрясающие вокалисты, но и самобытные актеры, - привели в пресс-службе слова музыкального руководителя и постановщика шоу Сергея Жилина. - Для них каждая песня - свой оригинальный образ, своя история, рождающая необычное сценическое продолжение. Поэтому зрителей в этот вечер ждет масса сюрпризов и необычных перевоплощений".

В следующий вечер на сцену выйдут Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением маэстро Спивакова и пианистка Александра Довгань. Прозвучат сочинения Шуберта и Моцарта. Для любителей классики Дом музыки также приготовил выступление пианиста, победителя конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians-2018 Ивана Бессонова, который 26 декабря исполнит цикл "Времена года" Чайковского, Сюиту для фортепиано Дебюсси, а также сочинения Шопена.

Призеры российских и международных чемпионатов мира по аргентинскому танго выступят 25 декабря в Камерном зале Дома музыки. Под аккомпанемент оркестра Tango en Vivo выступят Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, Иван Набокин и Олеся Самсонова, Дмитрий Макеев и Екатерина Малько. Завершит новогоднюю серию концерт грузинского хора "Акапелла Сакартвело", 27 декабря музыканты исполнят старинные песни из разных регионов Грузии, церковные песнопения и городские романсы.