В Великом Новгороде открылся XIV Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече" открылся в четверг в Великом Новгороде в 14-й раз, он продлится по 7 декабря. В этом году фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в ходе открытия мероприятия замминистра культуры Новгородской области Илианна Петрова.

"Сегодня мы открываем XIV Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече", который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и символично, что открываем мы фестиваль в День неизвестного солдата. Сегодня с делегацией республики Саха (Якутия), которая приехала специально на фестиваль, чтобы представить фильм на открытии - "Тыгын Дархан", мы посетили монумент воинам-якутам, якутским стрелкам, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали и защищали Новгородскую землю", - сказала Петрова.

В этом году из-за пандемии фестиваль проходит в двух форматах - онлайн и офлайн, кинозалы заполнены не более чем на 25%. Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 8 кинокартин. Киноленты будут транслировать в 16 кинозалах Новгородской области. Также в этом году в рамках фестиваля представит авторскую программу документальных фильмов "Без срока давности" историк, писатель Александр Звягинцев. Завершится фестиваль 7 декабря.

"Мы решили провести его [фестиваль] даже в том масштабе, который сейчас вы видите. <...> То, что вы сейчас увидите - картину из Якутии - вы первые, кто видит этот удивительный, мощнейший, очень хороший фильм. Спасибо за внимание, за любовь и за тот приют, который вы нам постоянно оказываете, спасибо Великий Новгород", - сказала журналистам после открытия фестиваля президент фестиваля исторических фильмов "Вече" народная артистка РФ Светлана Дружинина.

Открыл "Вече" фильм "Тыгын Дархан" - кинопроект, снятый при поддержке правительства Республики Саха (Якутия). "Мне кажется, увидев этот фильм, вы должны все понять, насколько велика Россия в своем многообразии. Многообразии языков, многообразии культур. Мне кажется, и многие, наверное, согласятся со мной, что наша сила в многообразии и единстве, в этом наше величие", - сказал перед стартом показа режиссер-постановщик фильма Никита Аржаков.

Всероссийский фестиваль исторического кино "Вече" традиционно проходит в Великом Новгороде. Президентом кинофестиваля является народная артистка РФ, кинорежиссер Светлана Дружинина.