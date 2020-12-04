Фотовыставка в Санкт-Петербурге открыла год празднования 800-летия Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Во имя святого князя", рассказывающая о храмах в честь Александра Невского в России и за рубежом, открылась в среду в историческом парке "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция стала первым событием официальной программы празднования юбилейного года 800-летия святого благоверного князя.

"Этим торжественным мероприятием мы начинаем юбилейный год, посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Небесный покровитель и заступник Санкт-Петербурга Александр Невский показал пример христианской жизни и любви к своему Отечеству. Он стал символом национальной гордости и славы. Его образ занимает особое место в исторической памяти нашего народа. На выставке представлены уникальные фотографии храмов, построенных в честь Александра Невского на разных континентах", - говорится в приветствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которое на открытии огласил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

В экспозиции представлено 100 фотографий из альбома-энциклопедии, составленного наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием. Трехтомное иллюстрированное издание посвящено храмам, часовням, приделам и другим молитвенным местам во имя святого благоверного князя Александра Невского. "Вы увидите [на выставке] только малую толику храмов, которые [являются] самыми значимыми - и разрушенные, и ныне действующие. Мы сделали там акцент на Александро-Невской Лавре, которая станет центром всего юбилейного года", - отметил на церемонии владыка Назарий.

Экспонатами выставки стали в том числе два священнических облачения, одно из них - проект одеяния, специально созданный к юбилею Александра Невского. "Это все сделано нашими мастерами, это первый экземпляр, который является примером того, что будет", - сказал епископ Кронштадтский. По его словам, к празднованию планируется изготовить около 500 подобных образцов. Посетители выставки также увидят священническое облачение конца XIX - начала XX вв. со штампом Александро-Невской лавры, которое долгое время хранилось в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова и впоследствии было передано в музей обители.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил на открытии выставки, что образ Александра Невского почитался и почитается много поколениями россиян. В свою очередь председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров назвал жизнь святого князя "нравственным ориентиром для всех православных людей".

В Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви рассказали, что фотовыставка будет интересна не только исследователям, паломникам и путешественникам, но и всем, кто увлекается историей. Экспозиция будет доступна для посещения по 24 декабря.

Об Александре Невском и юбилейном годе

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, самые известные из которых - в Невской битве (1240) и в битве на Чудском озере (1242), получившей название Ледовое побоище, а также прославился как политик и дипломат. Способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. В 1547 году был канонизирован как благоверный князь.

12 сентября 1724 года мощи святого князя Александра Невского были перенесены из Владимира в Александро-Невский монастырь, основанный в северной столице императором Петром I. Мощи благоверного князя считаются одной из главных святынь Санкт-Петербурга и Александро-Невской лавры.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию ведется в соответствии с указом президента России от 23 июня 2014 года. Торжества в честь Александра Невского пройдут по всей России, Санкт-Петербург станет центром празднования юбилейной даты.