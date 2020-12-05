Театр музкомедии в Петербурге представит три премьеры к 110-летию "Палас-театра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии в Санкт-Петербурге представит три премьеры к 110-летию своего предшественника - "Палас-театра", в помещении которого работает современная труппа. Откроет этот необычный дивертисмент в субботу в Золотом фойе театра музыкальный водевиль "Тук-тук" по мотивам одноименной оперетты Вильгельма Шпачека.

"Мы подготовили юбилейный цикл премьер, посвященный открытию "Палас-театра", для которого в бывшем особняке великого князя Николая Николаевича - младшего (Итальянская, 13) был выстроен зрительский комплекс для показа оперетт. Творческим преемником этого театра спустя годы и стал наш Театр музкомедии", - рассказал журналистам генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф. Он надеется, что "все три названия войдут в репертуар театра и найдут своих поклонников".

В воскресенье состоится концерт в стиле кабаре "Когда вся жизнь была иной" с песнями Андрея Тихомирова на стихи поэта Николая Агнивцева. 19 декабря в кафе театра "Грот" прозвучит музыкальная фантазия "Осенние цветы" по мотивам рассказа Александра Куприна. Музыкальная фантазия объединила романсы петербургских композиторов Сергея Баневича, Вадима Бибергана, Анатолия Кальварского, Георгия Фиртича и Исаака Шварца. В этих постановках участвуют ведущие артисты труппы.

Из истории "Палас-театра"

"Палас-театр" был открыт 18 декабря 1910 года в одном из аристократических особняков Петербурга, годом ранее принадлежавшем великому князю Николаю Николаевичу, внуку императора Николая I. В тот вечер здесь давали новинку из Будапештского королевского театра - оперетту английского композитора Пола Рубенса "Балканская княгиня".

Так началась театральная история этого места. Театр принадлежал группе бывших официантов, которые составили дирекцию театра. В октябре 1918 года антреприза официантов была ликвидирована. Но на сцене театра продолжали идти спектакли старого репертуара и оперетты современных композиторов, преимущественно, произведения Франца Легара и Имре Кальмана. В июне 1920 года в этом помещении открылся Театр комической оперы, которым руководил известный режиссер Константин Марджанов.

Театр музыкальной комедии, открывшийся в 1929 году в помещении Народного дома, через девять лет, в 1938 году, вселился в дом на Итальянской, где работает и по сей день. Здесь его труппа встретила блокаду Ленинграда, в которой, теряя людей, показывала спектакли и даже давала премьеры в тяжелейших условиях 900-дневной осады.