В Северной Осетии воссоздадут часть полуразрушенного храма в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты планируют воссоздать утраченную часть Зругской церкви Х-ХI веков в Алагирском районе Северной Осетии в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

"Мы завершили работу в этом году, восстановили откос, укрепили оставшуюся часть здания. Подготовили площадку для производства работ в следующем году по воссозданию утраченной части церкви. Мы должны в 2021 году воссоздать весь строительный объем здания", - сказал он.

Реставрация Зругского храма ведется в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. На работы направлено около 75 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Церковь была построена из пиленого травертина. Утраченная часть здания будет создаваться из архекамня - специалисты планируют сохранить первоначальную технологию строительства и фактуру. Завершение работ запланировано на 2022 год. "В 2022 году мы будем заниматься благоустройством, воссозданием убранства храма, архитектурные штрихи будут доводиться до финиша", - пояснил Моргоев.

Зругский храм расположен в урочище Зруг на высоте 2 122 м над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. Зругский храм интересен сохранившимися остатками росписей XII века, а также наличием фрагментов сохранившихся фресок.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовили мероприятия, в числе которых реставрация нескольких объектов культурного наследия на территории республики.