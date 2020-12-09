В Эрмитаже открылась выставка о последователях Рафаэля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в среду выставку "Линия Рафаэля" о последователях мастера эпохи Возрождения в мировом искусстве. Экспозиция, приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти, подготовлена совместно музеями России и Западной Европы, сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия.

Пиотровский отметил, что один из главных экспонатов - картина "Прекрасная садовница" кисти Рафаэля - еще не доехал до Эрмитажа из Лувра из-за сложностей, связанных с пандемией, его привезут позже. Большой интерес, по его словам, представляют фрески школы Рафаэля из коллекции Эрмитажа, которые сейчас находятся в процессе реставрации.

"Выставка динамичная. Фрески, которые здесь представлены, находятся в состоянии реставрации. После выставки они вернутся в лаборатории, чего обычно мы не делаем. Здесь должна была находиться главная привозная картина из Лувра - "Прекрасная садовница". Поскольку из-за коронавируса Лувр был закрыт и только открывается, она приедет с опозданием. Когда она приедет, здесь построится новая история вокруг нее", - сказал Пиотровский.

На выставке представлено несколько сотен предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства (часть из них ранее не выставлялась), в числе которых произведения Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, Иванова, Венецианова, Энгра, Коро и Пикассо. "На протяжении пяти столетий маньеристы и академисты, караваджисты и мастера барокко, романтики и модернисты неизменно соотносили свое творчество с наследием Рафаэля. Анализ этого диалога способен многое прояснить как в творчестве самого мастера, так и развитии всего искусства Нового и Новейшего времени", - отметили в пресс-службе Эрмитажа.