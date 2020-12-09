"Ленфильм" представил выставку и открыл серию кинопоказов к 100-летию Тонино Гуэрры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. "Ленфильм" объявил о запуске специального проекта, посвященного столетию со дня рождения Тонино Гуэрры. В фойе петербургской киностудии открыли в среду выставку архивных фотографий, предоставленных супругой кинодраматурга Лорой Гуэрра, а в киноцентре запустили серию показов культовых картин, снятых по сценариям мастера, передает корреспондент ТАСС.

"Мы этой выставкой сегодня открываем наше пространство (культурно-выставочный центр). Я надеюсь, выставки здесь будут происходит постоянно. Мы всех ждем в гости. Как сегодня сказали, это, наверное, единственное место, где до 10 января будет гарантированно идти снег", - отметил на открытии генеральный директор киностудии Федор Щербаков, сделав таким образом отсылку к названию фотовернисажа - "И дни, когда шел снег".

Выставка и кинопоказы являются совместным проектом "Ленфильма" и Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало", приуроченным к вековому юбилею Гуэрры. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

"На выставке представлено 18 фотографий из личного архива Тонино и Лоры Гуэрра. На фотографиях мы можем увидеть Тонино Гуэрру вместе со своими соавторами - режиссерами Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и, конечно же, Андреем Тарковским, с которым они делали совместный их режиссерский фильм "Время путешествия", и другие работы", - рассказал ТАСС руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм", кинокритик Константин Шавловский. В экспозиции представлена и аудиовизуальная инсталляция, озвученная голосами Лоры и Тонино Гуэрра, музыкальная часть для нее специально создана современным композитором Кириллом Широковым.

"Эта выставка получилась очень важной точкой на карте столетия Тонино Гуэрры", - сказал на открытии Шавловский. Увидеть экспозицию посетители смогут по 10 января 2021 года. Кроме того, к юбилею знаменитого режиссера и сценариста специально создан интернет-портал guerra100.ru.

Кинопоказы легендарных картин

В киноцентре "Ленфильм" также пройдут несколько специальных кинопоказов. На открытии фестиваля зрители увидели мультфильмы Андрея Хржановского "Лев с седой бородой" и "Долгое путешествие", герои которого созданы на основе рисунков Федерико Феллини. "Это первый показ в России отреставрированной версии "Долгого путешествия" после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале", - подчеркнули на киностудии.

В период по 13 декабря в киноцентре также покажут легендарную трагикомедию Марио Моничелли с Марчелло Мастроянни в главной роли - "Казанова 70" (1965), одну из главных мелодрам мирового кино "Брак по-итальянски" (1964) Витторио Де Сики с Мастроянни и Софи Лорен, одну из самых необычных экранизаций Андрея Платонова - "Три брата" (1980) Франческо Рози, и, наконец, одну из последних работ Тонино Гуэрры в кино - фильм Тео Ангелополуса "Пыль времени" (2008).

Тонино Гуэрра (1920-2012) - итальянский кинодраматург, а также художник, писатель и поэт. С ним работали Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тео Ангелопулос, Витторио де Сика, Франческо Рози, Бернардо Бертолуччи, братья Тавиани, Андрей Тарковский и многие другие режиссеры первой величины.