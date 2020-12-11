МХАТ им. Горького представит премьеру восстановленного спектакля "Вишневый сад"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьера восстановленного спектакля "Вишневый сад" состоится в Московском художественном академическом театре им. М. Горького 25 декабря. Об этом сообщил журналистам в пятницу художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"Через две недели состоится премьера реконструкции спектакля "Вишневый сад", где сыграют Валентин Клементьев с заслуженной артисткой России Анной Большовой", - сказал Бояков. Премьера намечена на 25 декабря.

Спектакль "Вишневый сад" был поставлен Сергеем Данченко в 1988 году. Валентин Клементьев долгие годы играл в этом спектакле и выступил режиссером реконструкции.

Бояков добавил, что сейчас ведется работа над спектаклем "Лес" по Островскому, где на сцену выйдут Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда и Надежда Маркина. Премьера постановки запланирована на январь. Также в театре работают над спектаклями в постановке Андрея Кончаловского и Михаила Шемякина.