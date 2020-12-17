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Проект Алексея Германа, посвященный петербургским театрам, покажут в Александринке

В фильме "Петербургские театры" рассказывается о жизни 28 театров города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Петербургские театры" покажут в четверг на Новой сцене Александринского театра - одного из героев этой двухсерийной ленты. Под художественным руководством Алексея Германа-младшего, эту картину сняла молодой режиссер Ира Волкова.

"Я обнаружил, что мы - люди культуры вообще, обычные зрители - мало знаем театральную жизнь Питера. Мне показалось, что необходим не только фильм-погружение, который покажет театральный Петербург как единый организм, но с разных сторон, как бы в 3D-формате, но и фильм-путеводитель. Для очень многих людей, когда они приезжают в Питер, важно попасть именно в театр, и они должны знать и понимать не только расписание, а сам дух театра", - объяснил журналистам предысторию этого замысла Алексей Герман, вдохновивший своей инициативой театрального критика Жанну Зарецкую и режиссера Иру Волкову.

По словам авторов, "Петербургские театры" - первая попытка отразить на экране театральную реальность Петербурга XXI века. По жанру это фильм-путешествие. Авторы фильма поставили перед собой цель художественно запечатлеть петербургский театральный процесс как уникальное, многогранное, но, тем не менее, цельное явление; делая остановки в наиболее значимых театральных локациях, создавая на экране их блиц-портреты, начертать театральную карту современного Петербурга.

В фильме отсутствует авторский текст о театре, с экрана рассказывают только сами театральные деятели, представители разных профессий. Авторский взгляд на петербургский театр проявляется исключительно в отборе визуальных образов, формате съемок и монтаже.

Фильм состоит из двух частей, где рассказывается о жизни 28 театров города. В первой части речь идет о государственных театрах, обитающих на стационарных площадках. Во второй - о таком исключительном явлении петербургской театральной жизни, как негосударственные театры, в творческие задачи которых включается, в том числе, и обустройство театральных площадок, и привлечение зрителей к новым коллективам, идущим в искусстве собственным оригинальным путем.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Санкт-Петербурга.

О театрах Петербурга

Театральный Петербург имеет свою профессиональную премию -"Золотой софит", лауреатами которой становятся теперь и негосударственные театры. Для молодых здесь учреждена премия "Прорыв". Широко известны театральные фестивали города - "Балтийский дом", "Александринский"," "Встречи в России", театрально-музыкальный "Звезды белых ночей", балетный фестиваль "Мариинский". В городе работают такие деятели театра как Валерий Фокин, Лев Додин, Валерий Гергиев, Андрей Могучий, актеры Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Ирина Соколова, Николай Мартон. Многие из них стали героями этого фильма.

Теги
РоссияБасилашвили, Олег ВалериановичСанкт-ПетербургФрейндлих, Алиса БруновнаФокин, Валерий ВладимировичГергиев, Валерий АбисаловичМогучий, Андрей АнатольевичДодин, Лев АбрамовичМартон, Николай Сергеевич
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