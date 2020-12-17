Проект Алексея Германа, посвященный петербургским театрам, покажут в Александринке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Петербургские театры" покажут в четверг на Новой сцене Александринского театра - одного из героев этой двухсерийной ленты. Под художественным руководством Алексея Германа-младшего, эту картину сняла молодой режиссер Ира Волкова.

"Я обнаружил, что мы - люди культуры вообще, обычные зрители - мало знаем театральную жизнь Питера. Мне показалось, что необходим не только фильм-погружение, который покажет театральный Петербург как единый организм, но с разных сторон, как бы в 3D-формате, но и фильм-путеводитель. Для очень многих людей, когда они приезжают в Питер, важно попасть именно в театр, и они должны знать и понимать не только расписание, а сам дух театра", - объяснил журналистам предысторию этого замысла Алексей Герман, вдохновивший своей инициативой театрального критика Жанну Зарецкую и режиссера Иру Волкову.

По словам авторов, "Петербургские театры" - первая попытка отразить на экране театральную реальность Петербурга XXI века. По жанру это фильм-путешествие. Авторы фильма поставили перед собой цель художественно запечатлеть петербургский театральный процесс как уникальное, многогранное, но, тем не менее, цельное явление; делая остановки в наиболее значимых театральных локациях, создавая на экране их блиц-портреты, начертать театральную карту современного Петербурга.

В фильме отсутствует авторский текст о театре, с экрана рассказывают только сами театральные деятели, представители разных профессий. Авторский взгляд на петербургский театр проявляется исключительно в отборе визуальных образов, формате съемок и монтаже.

Фильм состоит из двух частей, где рассказывается о жизни 28 театров города. В первой части речь идет о государственных театрах, обитающих на стационарных площадках. Во второй - о таком исключительном явлении петербургской театральной жизни, как негосударственные театры, в творческие задачи которых включается, в том числе, и обустройство театральных площадок, и привлечение зрителей к новым коллективам, идущим в искусстве собственным оригинальным путем.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Санкт-Петербурга.

О театрах Петербурга

Театральный Петербург имеет свою профессиональную премию -"Золотой софит", лауреатами которой становятся теперь и негосударственные театры. Для молодых здесь учреждена премия "Прорыв". Широко известны театральные фестивали города - "Балтийский дом", "Александринский"," "Встречи в России", театрально-музыкальный "Звезды белых ночей", балетный фестиваль "Мариинский". В городе работают такие деятели театра как Валерий Фокин, Лев Додин, Валерий Гергиев, Андрей Могучий, актеры Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Ирина Соколова, Николай Мартон. Многие из них стали героями этого фильма.