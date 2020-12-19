Умер писатель-фантаст Роман Арбитман

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, умер на 59-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил литературный критик Александр Архангельский.

"От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом", - написал он.

Под псевдонимом автор писал иронические детективные романы. По мотивам его романа "Перемена мест" в 1999 году был снят фильм "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского.

Арбитман родился в 1962 года в Саратове.