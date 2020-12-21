Артисты выступят с моноспектаклями на балконах московских особняков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Артисты, среди которых актеры Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Екатерина Гусева, примут участие в фестивале Balkon, который пройдет с 25 декабря по 13 января в онлайн-формате. Они выступят с моноспектаклями на балконах московских особняков, сообщает пресс-служба фестиваля в понедельник.

"Городской фестиваль Balkon пройдет онлайн с 25 декабря 2020 по 13 января 2021. Музыкально-поэтические моноспектакли на балконах красивейших московских особняков и дворцов представят Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Сергей Шакуров, Григорий Служитель, Екатерина Гусева, Мириам Сехон и ВИА "Татьяна", актеры театра "Практика", Театра на Малой Бронной", - говорится в сообщении.

Первое действие фестиваля проходило летом этого года. В разгар самоизоляции известным театральным актерам предложили выйти на балконы своих квартир и прочитать любимые литературные произведения, а снятые видеоролики транслировались онлайн.

"Второе действие фестиваля BALKON уже не ограничивается "домашними" балконами, а по-настоящему выходит в город, хотя и вновь в онлайн-формате. Теперь сценой для приглашенных артистов станут балконы дворцов и особняков Москвы. Для съемок новых видеоспектаклей были выбраны знаковые здания, создающие пестрый портрет московской архитектуры", - рассказывают в пресс-службе.

Площадками для выступлений станут Дом Гоголя на Никитском бульваре, кафе "Пушкинъ", Большой Царицынский дворец и Дом Наркомфина. Колокольников прочитает стихотворение Николая Некрасова "Мужичок с Ноготок", Ярмольник - сатирический стих "Дворник - Дед Мороз" Даниила Хармса. Гусева - "Начало зимы" Дмитрия Быкова, Сергей Шакуров - "Диалог у новогодней елки" Юрия Левитанского, известную песню-вальс из фильма "Москва слезам не верит".

Как отмечают организаторы, в этот раз с балконов прозвучат не только стихи, но и песни - ВИА "Татьяна" и Мириам Сехон споют о том, как "в самом сердце Москвы не уснул человек" ("Ночной разговор" Марка Фрадкина и Владимира Лазарева). Основную программу фестиваля дополнит образовательно-развлекательная - серия публикаций, рассказывающих о городе и истории театра. Проект "Москва глазами инженера" устроит онлайн-путешествие по самым интересным балконам города с зимними историями о знаковых архитектурных памятниках.