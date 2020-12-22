Премьера спектакля "Сбой системы" состоится в Москве в январе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Сбой системы" театра "Июльансамбль" пройдет в Доме-музее Станиславского в конце января. Зрители смогут принять участие в действии, сообщает пресс-служба организаторов.

"30 и 31 января в Доме-музее К. С. Станиславского состоится премьера спектакля "Сбой системы" театра "Июльансамбль" (Мастерская В. А. Рыжакова). Проект представлен в формате site-specific: актеры напрямую взаимодействуют со зрителем и вместе с ними ищут новые "ключи" к фигуре хозяина дома и исследуют тему зарождения мифа и создания легенды. Иногда еще при жизни человека", - говорится в сообщении.

Кураторами выступают художник Ваня Боуден и режиссер Елена Ненашева. Партнер проекта - Музей МХАТ, филиалом которого является Дом-музей Станиславского. Как отмечают в пресс-службе, зрители могут принимать участие в спектакле или просто наблюдать за действом. Спектакль одновременно станет и экскурсией по музею.

В проекте заняты Родион Аверьянов, Ванда Конисевич, Варвара Шмыкова и другие актеры. Также в постановке принимают участие студенты факультета сценографии Школы-студии МХАТ - Анжелика Кременецкая, Софья Шнырева, Нина Юнгвальд-Хилькевич. Каждый участник придумывает свою форму работы внутри проекта - это могут быть аудиоинсталляции, сторителлинг, клоунада, видеоарт и другие.

"Июльансамбль" - независимая театральная компания, созданная режиссером и педагогом Виктором Рыжаковым на базе его первого курса в Школе-студии МХАТ. В спектаклях и специальных проектах театра заняты выпускники курса Рыжакова 2020 года. "В спектакле все идеи совместно сочиняют молодые артисты и художники. В качестве кураторов проекта работают художник Ваня Боуден и театральный режиссер Елена Ненашева, но они лишь провоцируют и организуют творческий процесс, помогая создателям развить их собственные мысли", - сказал Рыжаков ТАСС.

Он напомнил, что Станиславский развивал и совершенствовал свою систему в течение всей жизни. "Нам сегодня важно искать новые подходы и ключи как к научному наследию Станиславского, так и к его уникальной фигуре. Не говоря уже о том, что все участники команды являются прямыми наследниками "великой системы" великого реформатора Станиславского, так как являются выпускниками Школы-студии МХАТ", - добавил собеседник агентства.