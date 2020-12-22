Фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой включили в конкурс Роттердамского кинофестиваля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новую картину актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер" покажут в конкурсной программе Международного Роттердамского кинофестиваля в феврале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures во вторник.

"Новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в конкурс Big Screen Competition Международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля", - рассказали в пресс-службе.

Литвинова стала не только режиссером фильма, она также написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку к фильму написала Земфира Рамазанова. Также в картине снимались Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. Картина выйдет в российский прокат в феврале 2021 года при поддержке Первого канала.

Роттердамский фестиваль является одним из самых крупных в Европе, наряду с Каннским кинофестивалем, фестивалями в Венеции, Берлине и Локарно. Он проводится с 1972 года и направлен на поддержку альтернативного и некоммерческого кино.