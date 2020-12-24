Таинственное такси, грустный Клуни и герои-пожарные: что смотреть в кино и онлайн

В предпоследнюю неделю декабря в кинотеатрах и на стримингах выходит мистический сериал "Пассажиры" с Кириллом Кяро, Андреем Бурковским и Юлией Снигирь, боевик о российских пожарных "Огонь" Алексея Нужного, космическая драма с Джорджем Клуни, фильм-балет "Ромео и Джульетта" и сказка об уличном коте и рождественском чуде. "Пассажиры" На видеосервисе START с 24 декабря

Описание Кадр со съемок сериала "Пассажиры" © Видеосервис START

В мистической драме видеосервиса START звезда "Эпидемии" Кирилл Кяро играет своеобразного Харона — он помогает усопшим душам переправляться в мир иной, только вместо лодки у него старый "Мерседес", прикидывающийся такси. Его пассажирами становятся только те, кто не успел довести свои дела до конца: признать свои ошибки, рассказать кому-то о своих чувствах или просто о том, что висит на душе грузом, и эти недоделанные дела держат их на земле. Водитель выступает в роли психолога и священника одновременно — он выслушивает признания своих пассажиров и отпускает им грехи. В течение восьми новелл в такси побывают Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Вениамин Смехов, Юлия Ауг, Анатолий Белый и Сергей Гилев. За режиссуру этой необычной камерной драмы отвечает один из создателей недавней "Игры на выживание" Карен Оганесян. "Полночное небо" На Netflix с 23 декабря

Описание Кадр из фильма "Полночное небо" © Netflix

Космическая драма Джорджа Клуни, в которой он же исполнил главную роль. Картина основана на одноименной книге Лили Брукс-Далтон. Амбициозный ученый Августин Лофтхаус (Клуни) работает над поиском пригодных для жизни планет, которые человечество могло бы колонизировать. Его знания становятся особенно актуальными, когда природный катаклизм убивает большинство обитателей Земли, но, кажется, для переселения на другие планеты уже слишком поздно. Лофтхаус выживает на одной из арктических станций и отказывается эвакуироваться, зная, что рак в последней стадии все равно скоро его убьет. Он пытается наладить контакт с космическими кораблями, которые возвращаются на Землю, не зная, что она практически уничтожена. Лофтхаус находит один корабль, летящий с Юпитера, но связь слишком ненадежна, и надежды на то, что он все-таки сможет им помочь, почти нет. Иностранные критики, которым уже посчастливилось посмотреть фильм, хвалят его за эмоциональность, впечатляющий визуальный ряд и игру актеров, однако, кажется, Клуни не удалось избежать ошибок, характерных для современных космических драм. Фильм критикуют за его вторичность. Несмотря на всю красоту и проникновенную игру Клуни, все это мы где-то уже видели. "Огонь" В кино с 24 декабря

Описание Кадр из фильма "Огонь" © Централ Партнершип

Константин Хабенский назвал "Огонь" "крепким, хорошо сбитым боевиком", и с ним сложно не согласиться — все-таки на его создание была брошена вся тяжелая артиллерия российского кинематографа: студия "ТриТэ" Никиты Михалкова и Леонида Верещагина, сценарист "Легенды №17" и "Экипажа" Николай Куликов, режиссер "Я худею" Алексей Нужный и, конечно, звездный актерский состав. Помимо Хабенского в фильме снялись Иван Янковский, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Виктор Сухоруков и Андрей Смоляков. Разбавляют мужскую компанию Стася Милославская и Ирина Горбачева. "Огонь" рассказывает о команде пожарных, которые каждый день совершают подвиг просто потому, что это их работа. На съемках группе помогали пожарные “Авиалесоохраны” и специалисты МЧС, также в фильме можно увидеть кадры реальных пожаров в Краснодарском крае. При этом создатели картины уверяют, что на съемках ни одно дерево не пострадало — масштабные лесные декорации были построены из уже спиленных деревьев. По словам Алексея Нужного, идея фильма пришла к нему в одном из московских кафе, когда он услышал разговор трех девушек. Они тосковали по сильным мужчинам, которые могли бы вынести их из огня. Тогда он начал искать таких сильных мужчин, "чтобы сделать кино про заботу, внимание и любовь". "Ромео и Джульетта" В кино с 24 декабря

Описание Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" © Кинокомпания Пионер

Фильм-балет об одной из самых захватывающих и грустных историй любви в постановке классика английского балета Кеннета Макмиллана. Премьера балета одного из самых влиятельных хореографов XX века прошла в 1965 году и до сих пор не теряет своей актуальности. При этом "Ромео и Джульетта" в видении режиссера Майкла Нанна не просто театральная постановка или запись спектакля, а произведение на стыке искусств. Нанн переносит действие из театральных стен на улицы Вероны, объединяя на большом экране кино, музыку, театр и балет. В картине снялись лучшие молодые танцоры Королевского балета: Франческа Хайворд исполнила роль Джульетты, Уильям Брейсвелл — Ромео и Мэттью Болл — Тибальта. "Рождество кота Боба" В кино с 24 декабря

Описание Кадр из фильма "Рождество кота Боба" © Экспонента Фильм