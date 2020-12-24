Мультфильм "Маша и Медведь" появился на платформе Amazon Prime Video

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский мультсериал "Маша и Медведь" появился на американской стриминговой платформе Amazon Prime Video, первые сезоны проекта доступны в Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Animaccord.

"Американская стриминговая платформа Amazon Prime Video заключила контракт с компанией Animaccord по вещанию мультсериала "Маша и Медведь", а также спин-оффов "Машины Сказки" и "Машины страшилки" в ряде стран Европы", - рассказали в компании.

Первые два сезона "Маши и Медведя" вышли на платформе Prime Video в Испании, Италии и Франции на русском, английском, испанском, итальянском и французском языках. В скором времени в этих странах также будет доступен спин-офф проекта под названием "Машины сказки". Как уточнили в пресс-службе, с конца ноября три сезона мультфильма "Маша и Медведь", а также "Машины сказки" и "Машины страшилки" появились на видеосервисе в Германии, Австрии и Швейцарии на русском, английском и немецком языках.

Мультфильм "Маша и Медведь" компании Animaccord переведен на 42 языка, его показывают почти во всех странах мира. В ноябре 2020 года сериал вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии (Parrot Analytics), а также в топ-5 любимых развлекательных брендов в мире (Kidz Global, весна 2020). Это единственный российский анимационный проект, который на сегодняшний день удостоен пяти "бриллиантовых кнопок" - наград YouTube.