МХАТ им. Горького представит премьеру реконструкции "Вишневого сада"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьера реконструкции спектакля "Вишневый сад" 1988 года пройдет в пятницу в Московском художественном академическом театре им. Горького. Главную роль сыграет заслуженная артистка РФ Анна Большова, сообщает пресс-служба театра.

"25 декабря на Большой сцене МХАТ им. М. Горького премьера - реконструкция постановки "Вишневый сад" 1988 года. В декорациях великого театрального художника Владимира Серебровского перед зрителем предстанет классический психологический русский театр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что "Вишневый сад" "прожил на сцене МХАТ несколько жизней". Режиссером спектакля 1988 года был Сергей Данченко, в главной роли была Татьяна Доронина. Режиссеры "Вишневого сада" 2017 года - Михаил Кабанов, Валентин Клементьев, главную роль исполняла Лидия Матасова. Режиссер реконструкции 2020 года - народный артист РФ Валентин Клементьев, в главной роли - заслуженная артистка России, актриса "Ленкома", сыгравшая Кончиту в "Юноне и Авось" и Анну Болейн в "Королевских играх", Анна Большова.

"Вишневый сад" - еще одна историческая реконструкция важного для нашего театра спектакля. С выдающимися декорациями Владимира Глебовича Серебровского. Последнего, как это ни странно звучит, театрального художника Серебряного века, жившего тогда, когда Серебряного века уже не было. Только сейчас мы понимаем какого уровня художник работал когда-то в нашем театре", - сообщил Эдуард Бояков, художественный руководитель театра.

Привлекая молодежь

Клементьев, выступивший режиссером реконструкции, долгие годы играл в этом спектакле. По его словам, главной задачей было сохранение сценического оформления, пространственного решения. Это не копирование спектакля 1988 года, а новое осмысление текста.

"Спектакль поставлен 30 лет назад, с тех пор изменились технологии актерского существования. Это не значит, что мы все перечеркиваем, но то, что было актуально для 1988 года, когда шла перестройка, когда в русском театре началось обновление в сторону визуальной условности, когда стали меняться актерские техники и способы работы над ролью, к 2020 году перестало быть таковым. Мы делаем абсолютно традиционный психологический театр", - поясняет режиссер.

Принципиальным решением для него стало то, что в спектакле играют очень молодые артисты. "Это попытка скорректировать пьесу в соответствии с возрастом, который был у героев Чехова. Обычно в чеховских спектаклях играют ведущие актеры, которые зачастую много старше своих героев. Чехова ставят, ориентируясь на элиту, полагая, что молодежь ничего не поймет. Но мы хотим, чтобы именно молодежь поняла "Вишневый сад", - говорит он.