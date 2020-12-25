Московский театр сатиры покажет премьеру спектакля "Лес" по пьесе Островского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский театр сатиры под руководством народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта представит в пятницу премьеру спектакля "Лес" по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Антона Яковлева. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Нина Карпова.

"Сегодня мы покажем зрителям премьеру спектакля по пьесе Островского "Лес", которая была написана великим русским драматургом в 1870 году. И попытаемся доказать, что за минувшие 150 лет она не утратила актуальности. Потому что богатые дамы по-прежнему влюбляются в юношей и разоряются. Служители искусства, тем более театрального, по-прежнему нуждаются, а девушкам, чтобы выйти замуж за богатого отпрыска, нужно иметь какое-то приданое от богатых родственников. Словом, вечные ценности - семья, любовь, дружба, преданность - все имеет свою цену", - рассказала о смысле пьесы пресс-атташе.

По сюжету пьесы, во время путешествия по России встречаются герой-трагик Несчастливцев и комик Счастливцев. Вместе они оказываются рядом с имением Гурмыжской, тетки Несчастливцева, которая собирается выходить замуж за юного жениха. При этом сосед Гурмыжской пытается найти способ, как подешевле скупить ее лес, а племянница героини планирует утопиться, так как не надеется на счастливое замужество.

По словам режиссера-постановщика Антона Яковлева, "в этой пьесе есть все". "Острая, сатирическая комедия и в то же время пронзительная человеческая драма. Она и сегодня звучит так же современно, как и сто с лишним лет назад, а это и есть признак настоящей классики. Но самое главное, почему я захотел поставить ее, это очень близкая мне по духу тема. Мне всегда интересен герой, которого не смогла сломать и подчинить себе обывательская, рациональная среда. Герой, у которого есть принципы, которые он никогда не предаст и не разменяет. И если в этом мире и есть смысл, то только благодаря таким идеалистам", - убежден режиссер.

В образе главной героини Раисы Павловны Гурмыжской предстанет Алена Яковлева. "В разных ролях заняты также Максим Аверин, Юрий Васильев, Игорь Лагутин, Олег Вавилов, Мария Козакова и другие наши известные актеры", - перечислила пресс-атташе Театра сатиры.