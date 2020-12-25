Власти Кубани прокомментировали возвращение Австрией артефактов, похищенных в годы войны

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Возвращенные в музей Темрюка австрийской стороной похищенные нацистами в период оккупации Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны артефакты позволят сохранить историко-культурное наследие Кубани, заявила в пятницу в ходе церемонии передачи ценностей министр культуры региона Виктория Лапина.

В ноябре в Зальцбурге состоялась церемония подписания акта передачи перемещенных культурных ценностей от музея Зальцбурга Темрюкскому историко-археологическому музею. Расходы по доставке в Россию украденных нацистами в годы Второй мировой войны культурных ценностей взяла на себя австрийская сторона. Похищенные артефакты в пятницу были доставлены в Темрюк из Зальцбурга.

"Возвращая утраченные предметы в музейные фонды, мы выполняем свой долг перед потомками - сохраняем и передаем им богатое историко-культурное наследие, ценнейшие артефакты, которые возвращают нас к событиям далеких эпох, хранят историю и дух родной земли", - сказала Лапина.

В ходе видеообращения во время церемонии временный поверенный в делах посольства Австрии в Москве Роберт Гершнер сообщил, что после окончания войны на территорию Советского Союза попали и австрийские ценности, которые возвращены российской стороной.

"Нам, австрийцам, победа [СССР в Великой Отечественной войне] принесла восстановление государственной независимости. Сегодня Австрия и Россия поддерживают хорошие конструктивные отношения. Мы стараемся хранить память о событиях того времени и извлекать из них правильные выводы, к чему относится и готовность к возвращению похищенных у Советского Союза во время войны культурных ценностей, попавших на территорию сегодняшней Австрии", - заявил он.

Атташе Министерства иностранных дел России в Краснодаре Виталий Николовский отметил, что событие имеет особое значение на фоне того, что в 2020 году в России отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он также зачитал приветственное обращение посла России в Австрии Дмитрия Любимского. "Наш долг - сохранить для будущих поколений память и уроки страшных страниц новейшей истории. Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей", - зачитал приветствие Любимского Николовский.

О возвращенных ценностях

В мае 2019 года во время визита в Сочи президента Австрии Александера Ван дер Беллена состоялась символическая передача России сертификата о реституции из музея Зальцбурга восьми предметов античного искусства, которые были незаконно вывезены из СССР нацистами в 1943 году.

В пресс-службе Темрюкского музея ТАСС рассказали, что артефакты могут относится к археологическим памятникам Таманского полуострова, окрестностей Анапы или Восточного Крыма. По данным пресс-службы, среди переданных артефактов пять относятся к эпохе Боспорского царства. Среди них часть древнегреческой надгробной стелы из известняка с рельефом, на ней изображены богиня со скипетром и еще два божества, одно из которых, вероятно, Эрот. На второй древнегреческой надгробной стеле рельеф изображает воина-всадника в плаще с копьем, мечом и луком, на третьей надгробной стеле также изображен всадник на коне, на четвертой - воин-пехотинец, на пятой представлена церемония загробной трапезы: изображены фигура лежащего человека и его слуги.

Кроме надгробных стел в музей переданы три амфоры: пунийская красноглиняная трехручная, относящаяся к Западному Средиземноморью периода V века до нашей эры - IV века нашей эры, ее высота превышает 51 см; красноглиняная амфора, относящаяся к Восточному Средиземноморью периода V- IV веков до нашей эры высотой более 44 см и протофасосская красноглиняная двуручная амфора, относящаяся к Северному побережью Эгейского моря периода конца VI - первой половины V веков до нашей эры высотой 45 см.

"Благодаря сложенной работе дипломатических служб России и Австрии сегодня предметы возвращаются в Россию. Сегодня исторически сплелись два музея: Темрюкский и музей Зальцбурга, надеемся на дальнейшее и плодотворное сотрудничество", - сказал в ходе церемонии руководитель музея в Темрюке Игорь Победа.

О Темрюкском музее

Темрюкский историко-археологический музей - один из старейших музеев на территории Краснодарского края - был создан в 1920 году. Инициаторами его создания были учителя города во главе с ученым-самоучкой, краеведом и исследователем Таманского полуострова Сергеем Францевичем Войцеховским. Краеведческим музей стал с 1924 года. Уже в начале 30-х годов фонды музея насчитывали около 15 тысяч экспонатов, а среди коллекций самыми богатыми были археологическая и коллекция живописи, в которой были представлены даже картины художников-передвижников.

Музей и его коллекции сильно пострадали во время оккупации в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками. Некоторые экспонаты жители города смогли уберечь, спрятав их в своих домах. После освобождения города осенью 1943 года началось восстановление музея, для посетителей он возобновил работу в мае 1945 года.

В 1979 году музей стал филиалом Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына, в 1983 году ему было передано одно из старейших зданий в городе - бывшая аптека, построенная в конце XIX века, в этом здании он располагается по настоящее время экспозиция музея находится в четырех залах, пятый зал - выставочный.