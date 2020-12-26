В Минкультуры прокомментировали результаты проверки МХАТ им. Горького

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Результаты проверки Московского художественного академического театра имени Горького свидетельствуют о серьезных нарушениях законодательства. При этом театр не воспользовался возможностью дать пояснения и не направил соответствующие материалы в Минкультуры, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе министерства.

"Результаты проверки вызывают очень много вопросов и свидетельствуют о серьезных нарушениях действующего законодательства. Театру была предоставлена возможность дать пояснения, однако учреждение направило нам материалы, в которых отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов. Мы говорим не о недостатках, а о фактах, оценку которым теперь должно дать надзорное ведомство. Поэтому мы направили все материалы в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что перечень учреждений культуры, подлежащих подобным проверкам, был подготовлен заранее, так как это плановая работа департамента по управлению делами Министерства культуры РФ.

Ранее ТАСС в пресс-службе МХАТ сообщили, что театр разработал и представил в Минкультуры план действий по устранению либо отклонению нарушений, о которых заявило ведомство после комплексной проверки деятельности театра.

В пятницу Министерство культуры РФ сообщило, что по итогам проверки были выявлены серьезные нарушения в деятельности МХАТ имени Горького. Материалы проверки направлены в Генпрокуратуру. В частности, выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ.

На сайте министерства уточняется, что комплексная проверка деятельности театра с 2018 года по июнь 2020 года была завершена в октябре. Минкультуры поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Бояков был назначен художественным руководителем театра в декабре 2018 года.