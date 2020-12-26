Постоянная выставка Студии военных художников имени Грекова открылась в парке "Патриот"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Постоянная выставочная экспозиция Студии военных художников имени Грекова открылась в военно-патриотическом комплексе парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

В прошлом году студия отметила 85-летие. "Учитывая огромный интерес к творчеству художников-грековцев, руководство Министерства обороны выступило с инициативой создания постоянного выставочного павильона, - сказали в военном ведомстве.

"Впервые открывается постоянно действующий выставочный павильон Студии Грекова. Мы давно к этому шли, и, я думаю, что основатель Студии был бы этому рад. Здесь удивительные картины, наполненные яркими образами, скульптуры и другие произведения наших замечательных художников и скульпторов. Их можно увидеть, воспринять, потому что здесь хороший свет, хорошее пространство и, надеюсь, хорошая и нужная творческая атмосфера", - сказал на церемонии открытия выставки заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, в павильоне создана не только экспозиция, но и лектории, где дети, в том числе юнармейцы, будут обучаться лепке и рисованию.

"Я убежден, что этот павильон станет очередной точкой притяжения для всех желающих, для всех, кому интересно искусство Студии Грекова, для всех, кому интересны Вооруженные силы России", - добавил Картаполов.

Как рассказали в Минобороны, одна часть выставки посвящена произведениям о Великой Отечественной войне и истории России. В отдельном зале представлены произведения о современной армии и локальных конфликтах, созданные художниками в командировках: на учениях, в войсковых частях и в горячих точках планеты. В центре зала - экспозиция, посвященная скульптурным произведениям грековцев.

В кинозале павильона будут демонстрироваться фильмы о студии и художниках разных поколений. Планируется, что для посетителей будут организованы мастер-классы художников и скульпторов студии.