БДТ имени Товстоногова покажет новый спектакль "Водевиль Дилетант" Кирилла Вытоптова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова покажет в воскресенье новый спектакль "Водевиль Дилетант" в постановке режиссера Кирилла Вытоптова. Премьера пройдет на Второй сцене БДТ в рамках экспериментальной программы "Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре".

"Водевиль Дилетант" - первая часть комедийного триптиха "Возможности легкого жанра", задуманного этим режиссером. Литературной основой спектакля стала пьеса Василия Шкваркина "Лира напрокат", популярная в конце 1920-х годов.

"Идея "Возможностей легкого жанра" родилась во время весеннего карантина, когда возникло опасение, что скоро на первый план выйдут сугубо развлекательные спектакли. И тогда возникла мысль двинуться именно в эту сторону, поскольку сцена БДТ на Каменном острове изначально существовала как летняя императорская театральная резиденция с необременяющим репертуаром. С одной стороны, очевиден запрос. С другой - это безусловный "челлендж", поскольку я никогда не занимался легкими жанрами", - рассказал журналистам Кирилл Вытоптов.

Создатели спектакля, взяв за основу водевиль, объединили его с карнавальным духом начала ХХ века и парадоксом современности - попытке жить обычной жизнью даже когда в мире бушует пандемия. Сценографию и костюмы спектакля создала Нана Абдрашитова. В главных ролях - Геннадий Блинов и Полина Маликова (Толстун).

Кирилл Вытоптов окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа и культурологический факультет Челябинской академии культуры и искусства. Среди его работ - спектакли в Театре Наций, "Современнике", Мастерской Петра. Фоменко, Театре имени Ленсовета, Электротеатре Станиславский. Кирилл - лауреат Международной театральной универсиады "UniFesT", международного конкурса "Режиссер и пространство".