Любимова сообщила, что российские музеи лишились до 80% внебюджетных доходов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские федеральные музеи недополучили в 2020 году из-за пандемии до 80% внебюджетных доходов. Минкультуры просчитает по факту все выпадающие доходы по каждому региону и каждому учреждению, сообщила в интервью российским информагентствам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Музеи лишились до 80% своих внебюджетных доходов", - сообщила Любимова. Российские учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. В Москве музеи вновь приостановили прием посетителей на период 13 ноября-15 января.

Глава Минкультуры напомнила, что кинотеатры по всей стране закрылись на период от четырех до семи месяцев, при этом в пяти из 85 регионов страны до настоящего времени не возобновлена кинотеатральная деятельность. Она добавила, что деятельность театров, музеев, зоопарков и деятельность в области демонстрации кинофильмов были включены в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса. Весной было принято решение не уменьшать учреждениям культуры объем финансирования государственного задания в текущем году, несмотря на невыполнение по нему основного показателя - количества посетителей.

В мае на официальном интернет-портале правовой информации сообщалось, что правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры. В декабре в Большом театре, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина и Третьяковской галерее сообщили, что получили дополнительную субсидию для компенсации выпадающих доходов в связи с новыми ограничениями.