РАМТ представит премьеру спектакля "Выстрел" по Пушкину

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представит в субботу премьеру спектакля "Выстрел" по повести А. С. Пушкина в постановке Егора Равинского. Режиссер рассказал журналистам, что до этого никогда не работал с произведениями писателя.

"Когда я читал эту повесть, возникало ощущение драйва, цепляла таинственность, размышления на тему жизни и смерти. С Пушкиным раньше не приходилось работать ни в процессе учебы, ни уже в процессе работы", - поделился Равинский накануне премьеры.

Он добавил, что создатели спектакля перебрали большое количество вариантов, этюдов, прежде чем остановились на финальной версии. "Художественное решение спектакля родилось на стыке двух пространств. Первое - зеркальное, сверкающее, где молодые люди в военной части любуются собой, готовятся к будущим подвигам. А за этим второе пространство - обшарпанная стена, по которой мы понимаем, что за все свои действия приходится отвечать", - пояснил режиссер.

"Часто так бывает, что ты не замечаешь смерть, вырезаешь ее из своего сознания, отворачиваешься от нее. Есть ли в этом смелость? Если у тебя хватает храбрости, чтобы легко играть своей жизнью, то хватит ли у тебя храбрости убить другого человека? У Пушкина идет большое наслоение тем в этой маленькой повести. В каждом предложении скрыты ситуации, мысли, которые сложно, но интересно разгадывать", - отметил он.

В спектакле играют отец и сын Алексей Веселкин и Алексей Веселкин-младший, а также Виктор Панченко и Полина Лашкевич. Алексей Веселкин исполняют роль Сильвио. Он рассказал журналистам, что было очень сложно уйти от сложившихся стереотипов.

"История очень мужская, и это произведение из всех повестей Белкина мне более всего близко. Я ощущал себя Сильвио-Веселкиным, потому что в моем возрасте отделять себя от роли уже нельзя - я должен выражаться за счет того, что нажил профессионально и человечески. Все это должно быть в герое, тогда интересно смотреть", - отметил он.

Цикл спектаклей

"Выстрел" продолжает театральный цикл "Повести Белкина", приуроченный к 220-летнему юбилею Пушкина, в рамках которого пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра представляют свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и любви.

Первым спектаклем проекта стал "Станционный смотритель" в постановке Михаила Станкевича. Вторым - "Метель" Александра Хухлина. Третий спектакль - "Гробовщик. Пир во время чумы" Павла Артемьева. Впереди премьера спектакля "Барышня-крестьянка" Кирилла Вытоптова, его премьера намечена на весну этого года.