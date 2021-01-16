Архангельский театр драмы представил премьеру инклюзивного спектакля

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Архангельский областной театр драмы в субботу представил первую в 2021 году премьеру. Как рассказал ТАСС режиссер спектакля "Питер Пэн" Михаил Кузьмин, в постановке принимают участие не только профессиональные актеры, но и волонтеры, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

"Премьера детского спектакля по всем известному произведению "Питер Пэн" - это совместный проект нашего театра и благотворительной организации "Время добра". Особенность его в том, что помимо профессиональных актеров, в спектакле принимают участие волонтеры, которые прошли кастинг, и дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Кузьмин.

Всего в постановке занято около 60 человек, из них больше половины - дети. Самым юным участницам пять-шесть лет. "У нас около десяти детей с ограниченными возможностями здоровья, участники танцевальной студии для детей с синдромом Дауна и танцевальный коллектив "Росинки", - добавил режиссер. - Ребята с ограниченными возможностями здоровья - они ограниченные по движению, но не ограниченные по таланту. Они достаточно быстро схватывают, но по движению их надо было адаптировать".

Кузьмин отметил, что сказка получилась экспериментальная, в ней много музыки и танцев. "Это выглядит как какой-то сон, там немного пост-модерна, нет сказочных декораций, - пояснил он. - В эстетике рок-н-ролльной, 1960-1970-е, эстетика хиппи, очень много музыки рок-н-ролла, много юмора и отсылок к современности". Например, пираты носят рваные джинсы и косухи и напоминают панков.

Премьера "Питера Пэна" должна была состояться осенью 2020 года, но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции ее перенесли на январь.

Планы на 2021 год

Также с ноября прошлого года на 26 февраля перенесли премьеру спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" по пьесе Михаила Хейфеца. Постановка будет представлена в необычном формате. "Я даже не знаю, как назвать этот формат, потому что сцена будет находиться между восьмым и девятым рядами, между партером и амфитеатром", - рассказал директор театра Сергей Самодов.

В мае планируется выпустить спектакль "Мытарь" по "Братьям Карамазовым" Федора Достоевского. До конца сезона выйдет еще три постановки: "Черный обелиск" по роману Эриха Марии Ремарка и две работы, основанные на эскизах лаборатории молодых режиссеров "Рыбный обоз", которая проходила в августе 2020 года. "Метаморфозы" объединят два мифа - о похищении Персефоны Аидом и об Орфее и Эвридике. "Прометей" посвящен мифу о Прометее, это музыкальная история.

Осенний сезон планируется начать с премьеры "Вишневого сада". "Вишневый сад" будет выпускать известный режиссер Роман Мархолиа, это будет в конце сентября", - рассказал главный режиссер театра Андрей Тимошенко. Сам Тимошенко будет ставить "Сто лет одиночества" по Маркесу, при этом он уточнил, что постановка может быть перенесена. На конец года запланированы две премьеры спектаклей для детей, но какие это будут постановки, станет известно в начале лета. Как рассказал Самодов, всего в репертуаре театра появится до десяти новых работ.

Ожидается, что осенью у театра будет достаточно плотный гастрольный график, он пока уточняется. "У нас много заявок. Пока предварительно подтверждено - мы рассчитываем, что у нас состоятся обменные гастроли с театром из Ижевска осенью, - отметил директор. - Мы рассчитываем, что к нам приедет Московский губернский театр с тремя спектаклями".

В 2021 году в театре драмы появятся и технические новшества. "Мы получили экран, на который мы можем выводить титры на русском и английском языках. Это будет интересно и для людей слабослышащих, и для иностранцев. Сейчас мы решаем, где удобнее экраны разместить. В этом году это будет готово, и появится титрование спектаклей", - добавил Самодов. Кроме того, в этом году три спектакля будут адаптированы для слабослышащих людей: для тифлоперевода (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений) подготовлены постановки "Скупой", "Гроза" и "Ревизор".