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Умер индийский певец Гулам Мустафа Хан

Ему было 89 лет
Гулам Мустафа Хан Yogen Shah/The India Today Group via Getty Images
Описание
Гулам Мустафа Хан
© Yogen Shah/The India Today Group via Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Певец и музыкант, исполнитель классической индийской музыки Гулам Мустафа Хан умер в воскресенье в возрасте 89 лет в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на его родственников.

Выходец из семьи певцов и музыкантов, Хан еще в юности получил популярность как исполнитель песен в традиционных стилях Северной Индии. Его вскоре стали называть почетным титулом устад ("учитель", "мастер"). За свое творчество он был удостоен высоких государственных наград, в том числе нескольких орденов. Хан также известен как закадровый певец в индийских кинофильмах. Среди фильмов, в которых звучит его голос, такие знакомые российским поклонникам индийского кино ленты, как "Дорогая Умрао" (Umrao Jaan, 1981), "Аагаман" (Aagaman, 1982) и другие.

В 2019 году певец перенес инсульт, после чего оказался частично парализован, 3 марта ему должно было исполниться 90 лет.

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