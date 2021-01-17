Умер индийский певец Гулам Мустафа Хан

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Певец и музыкант, исполнитель классической индийской музыки Гулам Мустафа Хан умер в воскресенье в возрасте 89 лет в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на его родственников.

Выходец из семьи певцов и музыкантов, Хан еще в юности получил популярность как исполнитель песен в традиционных стилях Северной Индии. Его вскоре стали называть почетным титулом устад ("учитель", "мастер"). За свое творчество он был удостоен высоких государственных наград, в том числе нескольких орденов. Хан также известен как закадровый певец в индийских кинофильмах. Среди фильмов, в которых звучит его голос, такие знакомые российским поклонникам индийского кино ленты, как "Дорогая Умрао" (Umrao Jaan, 1981), "Аагаман" (Aagaman, 1982) и другие.

В 2019 году певец перенес инсульт, после чего оказался частично парализован, 3 марта ему должно было исполниться 90 лет.