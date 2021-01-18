Выставки, лекции, скетчи пройдут в музее Калининграде в честь 245-летия с рождения Гофмана

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Произведения советских и российских художников-графиков, декорации полнометражного мультипликационного фильма "Гофманиада" представлены на выставках в Калининграде, посвященных 245-летию со дня рождения великого сказочника, знаменитого немецкого писателя-романтика, художника и композитора Эрнста Теодора Гофмана. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь Музея изобразительных искусств, выступающего организатором проекта, Оксана Акмаева.

"Вся начавшаяся неделя в музее изобразительных искусств пройдет под знаком 245-летия со дня рождения уроженца Кенигсберга (нынешний Калининград) великого сказочника Гофмана, памятная дата которого приходится на 24 января. В программе, адресованной взрослым и юным посетителям музея, - различные выставки, лекции, скетчи, связанные с многогранным талантом и творчеством Гофмана", - рассказала она, отметив, что каждый "юбилейный", 245-й посетитель музея в эти дни сможет бесплатно познакомиться с любыми экспозициями и получит памятные сувениры.

Одним из значимых мероприятий Недели Гофмана станет открытие выставки графики и книжной иллюстрации "Маг и волшебник Э. Т. А. Гофман". На ней представлены более 60 работ ведущих художников-графиков советской эпохи и современности, большая их часть создана специально для калининградского музея. Главным из праздничных мероприятий станет единственная в стране выставка "Город Гофмана. Тайны двух миров", составленная из декораций полнометражного мультфильма "Гофманиада" киностудии "Союзмультфильм" и элементов антуража гофманской эпохи Кенигсберга.

В YouTube-канале музея организуют лекции музыковеда, заслуженного работника культуры РФ Инны Дементьевой, посвященные музыке в творчестве Гофману, а на занятиях в специально созданных в рамках проекта творческих лабораториях все желающие могут освоить скетч-технику создания быстрого рисунка по знаменитым сказкам писателя - "Щелкунчик и Мышиный король", "Золотой горшок", и другим произведениям.

Гофман родился 24 января 1776 года, учился в Кенигсберге в Альбертине - старейшем университете Пруссии, окончив курс юридических наук. Дом, в котором он провел первые годы жизни, располагался неподалеку от здания нынешнего историко-художественного музея. Широко известны его сборник "Серапионовы братья", романы "Житейские воззрения кота Мурра" и "Эликсир дьявола", рассказы и сказки, ставшие частью мировой культуры, а благодаря знаменитому балету "Щелкунчик" П. И. Чайковского большую популярность в России получил один из шедевров Гофмана - сказка "Щелкунчик и Мышиный король".