На римском некатолическом кладбище отреставрировали могилы Брюллова и Оболенской

РИМ, 19 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Памятники художнику Карлу Брюллову и княжне Марии Оболенской отреставрированы на могилах на некатолическом историческом кладбище Тестаччо в Риме. Как сообщили ТАСС во вторник в Российском центре науки и культуры (РЦНК), работы велись в том числе в месяцы локдауна, введенного из-за пандемии.

Мраморный барельефный портрет и надгробие художника работы архитектора и скульптора Михаила Щурупова были полностью очищены от наслоившихся со временем грязи и черноты. Захоронение Марии Оболенской, дочери московского губернатора князя Алексея Оболенского, умершей в Риме в возрасте 18 лет, представляет собой фигуру девушки, сидящей перед небольшой часовней. Илья Репин писал, что этот памятник работы Марка Антокольского поразил его "красотой, поэзией и задушевностью".

РЦНК отвечает за поддержание и сохранение семи захоронений. Помимо Брюллова и Оболенской, в их число входят памятники на могилах государственных деятелей, работавших в Риме: послов Анатолия Крупенского и Николая Муравьева, князей Феликса Юсупова, Василия Голицына и генерала Николая Врангеля. Как рассказала директор РЦНК Дария Пушкова, к этому списку может добавиться еще одно надгробие, обнаруженное благодаря письму из Третьяковской галереи.

"В этом году случилась удивительная история. Буквально накануне нашей встречи с директором кладбища Тестаччо Армандой Терсфилд ей пришло письмо из Третьяковской галереи. Там заинтересовались захоронением Сергея Петровича Постникова, русского художника XIX века, академика Императорской академии художеств", - рассказала Пушкова.

О самом художнике и его судьбе очень мало известно, но в коллекции Третьяковской галереи сохранились 15 живописных картин и 2 графических рисунка. Как многие русские живописцы, члены Императорской академии художеств, которая выделяла специальные стипендии, Постников приехал в Рим, где умер и был похоронен на Тестаччо.

"Научные сотрудники Третьяковки только-только начинают собирать материалы о художнике. На сегодняшний день им известно всего о 36 картинах Постникова, местонахождение большей части из которых неизвестно. Мы смогли предоставить качественные фотографии могилы для нового издания, которое готовится в печать. А мы, как представительство Россотрудничества, начинаем работу по внесению этого памятника в список захоронений, имеющих для России историко-мемориальное значение", - рассказала Пушкова.

Охрана памятников

Еще в 2010 году правительство России определило порядок организации такой работы и перечень конкретных объектов, к которым отнесены мемориальные кладбища, отдельные участки и индивидуальные могилы на кладбищах, за исключением мест погребения, отнесенных к категории воинских захоронений, и новых захоронений. Список включает захоронения в 14 странах мира: Болгарии, Германии, Греции, Египте, Италии, Македонии, Марокко, Нидерландах, Польше, Сербии, Тунисе, Турции, Франции и Чехии.