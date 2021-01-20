Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Ренита Григорьева умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство документальных фильмов и все игровые фильмы Григорьева сняла совместно со своим мужем - Юрием Григорьевым.

Григорьева родилась в 1931 году. В 1955 году окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую С. Герасимова и Т. Макаровой (1959).

Среди ее работ игровые фильмы "Дорога на фестиваль", "Венский лес", "Сердце друга", "Праздники детства", "Говорит Москва", "Мальчики", документальные фильмы "Утро нашего города", "Слово представляется студентам", "По следам фильма "Молодая Гвардия". Снялась в фильме "Живет такой парень", автор сценариев научно-популярных фильмов "Солдаты Орловы", "Закон Вернадского", "Николай Рерих". Лауреат Государственной премии СССР за фильм "Праздники детства" по рассказам В. М. Шукшина.