Сценарист рассказал, как велась работа над фильмом "Зоя"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фильм "Зоя" был основан на документальных свидетельствах подвига партизанки Зои Космодемьянской и обстоятельств ее трагической гибели. Об этом сообщил автор сценария Андрей Назаров.

"Этот фильм призван сплотить память о народной героине. Работая над фильмом, мы взяли рассекреченные документы, допросы свидетелей, основа его документальная", - сказал он, презентуя фильм в музейном комплексе Космодемьянской в Петрищево.

По его словам, работа над фильмом велась пять лет, авторы стремились создать фильм, передающий советский дух, но в современной стилистике. "Фильм постепенно разгоняется от первых сцен, которые покажутся зрителю знакомыми по советскому кино. Чем дальше, тем четче будет просматриваться современный ракурс этого фильма", - пояснил он.

Главную роль в фильме исполнила актриса Театра им. Вл. Маяковского Анастасия Мишина. Эта роль стала для нее дебютной в кино. Выступая перед журналистами, она попросила смотреть на Зою Космодемьянскую в первую очередь не как на героя, а как на человека, сделавшего свой жизненный выбор. Также в фильме задействованы Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова и другие. Режиссерами фильма стали Леонид Пляскин и Максим Бриус.

В рамках презентации Назаров передал в фонд музея Космодемьянской подлинные пленки фильма "Зоя" 1944 года из коллекции Российского военно-исторического общества.

В производстве картины приняли участие киностудия им. Горького, кинокомпания "Триикс Медиа", Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФ. В прокат фильм "Зоя" выйдет 28 января 2021 года. По словам автора сценария, после кинотеатрельных показов фильм планируется представить на телевидении.

О партизанке

Зоя Космодемьянская (1923-1941) стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В конце октября 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. 4 ноября после кратковременного обучения в войсковой части, располагавшейся в Кунцеве, в составе разведывательно-диверсионной группы была переброшена в район Волоколамска.

В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой. Несмотря на жестокие пытки и истязания, 18-летняя девушка не назвала месторасположение отряда. В полдень 29 ноября 1941 года она была казнена фашистами.