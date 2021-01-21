Реставрация памятника Николаю I в центре Петербурга завершится к осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, закрытый на комплексную реставрацию с 2018 года, планируется открыть к осени этого года. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

"Основной объем, который на этот год запланирован (благоустройство прилегающей территории), можно выполнять только в агротехнический сезон, [завершение реконструкции памятника Николаю I] до окончания сезона агротехнических работ - к осени", - сказал он.

Памятник Николаю I был установлен на Исаакиевской площади в 1859 году. Он был создан архитектором Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана, Николая Рамазанова по заказу Александра II в память о его отце. Памятник представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка, верхом на коне. Особенность статуи в том, что она имеет только две точки опоры на постаменте - держится на двух ногах поднятого на дыбы коня.

С момента создания памятник ни разу не реставрировался комплексно: проводившиеся на протяжении ХХ века ремонтные и реставрационные мероприятия носили в основном локальный характер и затрагивали отдельные элементы. В начале XXI века состояние памятника было признано аварийным. По программе комитета по государственному контролю, использованию и охраны памятников истории и культуры (КГИОП) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга было выделено 121,8 млн рублей на проведение работ по сохранению объекта.

Для составления максимально полной картины устройства и состояния монумента проводились радиолокационное, геодезическое и ультразвуковое обследования, зондирование, капиллярная дефектоскопия. Четыре барельефа с постамента, рассказывающие о ключевых событиях правления Николая I, были вывезены для реставрации в мастерские. Реставрация самой статуи Николая I, орла и четырех аллегорических фигур, олицетворяющих силу, мудрость, правосудие и веру, производилась на месте.