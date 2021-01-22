Умер постановщик трюков для фильмов "Такси" Реми Жюльен

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Французский каскадер Реми Жюльен, постановщик трюков для фильмов "Такси" и нескольких картин про Джеймса Бонда, умер на 91-м году жизни от последствий COVID-19. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на депутата Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьера Дора.

По его сведениям, каскадер был госпитализирован несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи (департамент Луаре) после заражения коронавирусом.

Жюльен с юного возраста увлекался мотоспортом. В 1957 году стал чемпионом Франции по мотокроссу. Его карьеру в качестве гонщика заметили не только в спортивных, но и кинематографических кругах. Так, с 60-х годов XX века Жюльен стал активно принимать участие в постановках трюков с мотоциклами, автомобилями, лодками и прочими транспортными средствами в фильмах про Фантомаса и Джеймса Бонда, работал с такими выдающимися французскими актерами, как Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луи де Фюнес.

Всего за свою карьеру поставил более 1,4 тыс. трюков. Среди его работ зрелищные кадры в фильмах "Фантомас" (режиссер Андре Юнбель, 1964), "Ограбление по-итальянски" (режиссер Питер Коллинсо, 1969), "Жизнь взаймы" (режиссер Сидни Поллак, 1976), "Укол зонтиком" (режиссер Жерар Ури, 1980), "Профессионал", (режиссер Жорж Лотнер, 1981), "Только для твоих глаз" (режиссер Джон Глен, 1981), "Осьминожка" (режиссер Джон Глен, 1983), "Такси" (режиссер Жерар Кравчик, 1999), "Код да Винчи" (режиссер Рон Ховард, 2006) и многих других.