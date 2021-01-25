Центр им. Мейерхольда в год своего 30-летия планирует премьеру спектакля Space X

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Центр имени Вс. Мейерхольда в год своего 30-летия, которое отмечается в этом году, планирует премьеру спектакля под рабочим названием Space X, фестивали и открытие сцены на втором этаже. Об этом сообщил в понедельник художественный руководитель ЦИМа Дмитрий Волкострелов на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

"Важно сказать, что мы решили подойти к этому юбилейному году не как к поводу праздновать, а как к поводу продолжить работу. И события, которые произойдут, конечно, имеют для нас большое значение, но важно, что это не какие-то празднования, а это работа", - рассказал Волкострелов.

Он добавил, что на 10-15 мая в Центре имени Вс. Мейерхольда запланированы гастроли Александринского театра. Основатель ЦИМ, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что на гастроли планируется привезти несколько спектаклей.

"Очень здорово и лестно, что именно в мае мы приедем на гастроли, потому что 30 мая - день рождения Центра имени Мейерхольда. И поэтому очень хорошо, что мы приедем в этот период. У нас есть сейчас премьеры, которые мы ожидаем. Дело в том, что сцена ЦИМ может принять только наши определенные спектакли. У нас очень большие спектакли, в техническом отношении очень сложные, поэтому некоторые привезти в ЦИМ мы не можем", - пояснил он.

Сейчас в планах показать в Центре имени Мейерхольда два-три спектакля, которые будут адаптированы специально под пространство. Фокин добавил, что среди них спектакль главного режиссера Александринского театра Николая Рощина "Дети солнца" по Горькому, премьера которого намечена на 10 февраля. Также театр может показать спектакль Андрея Калинина "Товарищ Кисляков" по мотивам одноименного романа Пантелеймона Романова и другие.

О других планах

В скором времени в ЦИМ пройдет премьера спектакля под рабочим названием Space X, она намечена на 4-8 февраля. Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда пояснил, что спектакль не имеет отношения ни Илону Маску, ни к космосу, "это ироническая отсылка".

"Это спектакль о пространстве. Это премьера театра Post, там много авторов, и я в том числе. Мы давно думали, размышляли и хотели сделать спектакль об архитектуре и в процессе этого размышления пришли к выводу, что интересно сделать спектакль о пространстве, в котором мы находимся прямо сейчас, и дать голос этому пространству", - пояснил Волкострелов.

Он также рассказал, что на июнь запланирован фестиваль экспериментальных театров Noname, где покажут спектакли из Японии, Узбекистана, Казахстана. В июле планируется открыть сцену на втором этаже ЦИМ.

"В сентябре-декабре мы планируем проект, который называется POEHALi!. На нашей сцене выступят независимые экспериментальные театры из Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода и Казани. Такая длинная обменная гастрольная карусель, которую мы планируем запустить", - сообщил Волкострелов.

Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) - московский театрально-культурный центр, основанный в 1991 году по инициативе Комиссии по творческому наследию Мейерхольда и ее председателя, режиссера Валерия Фокина. ЦИМ позиционирует себя как культурный центр и государственную площадку для независимых театральных компаний.