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Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"

Сериал покажут в Германии и Скандинавских странах
Кадр из сериала "Перевал Дятлова" Пресс-служба 1-2-3 Production
Описание
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
© Пресс-служба 1-2-3 Production

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подразделение компании Walt Disney в Германии купило права на показ сериала "Перевал Дятлова". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

"Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании BETA Film для показа на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории", - сказали в пресс-службе.

Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Сериал "Перевал Дятлова" производства компании 1-2-3 Production рассказывает о событиях зимы 1959 года, когда группа опытных российских туристов отправилась в лыжный поход из Свердловска по горам Северного Урала. Все участники похода погибли на перевале горы Холатчахль.

Режиссерами сериала выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Они представили свою версию гибели группы Дятлова.

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