На волнах любви и нежности. Как Джастин Тимберлейк покорил наши сердца и мир

Счастливчик Тимберлейк, кажется, не испытывал за свою жизнь ничего страшнее, чем страдания от разбитого сердца. Но, несмотря на все лав-драмы, он продолжал искать свою единственную, и сейчас он довольный семьянин и отец двоих детей. 31 января Тимберлейку исполняется 40

Джастин с детства рос в творческой атмосфере: дедушка привил ему любовь к музыке, мальчик рано начал выступать, причем не абы где, а на крутом американском ТВ-шоу The All New Mickey Mouse Club, где свою звездную карьеру также начинали Бритни Спирс, Кристина Агилера и Райан Гослинг. Компания Disney тогда набирала "мышкетеров" (как их называли на американском телевидение) повсюду, на прослушивание брали тех, кто приезжал со своими танцевальными и музыкальными номерами. Позже они вместе выступали, учились работать с камерами, разговаривать, с ними работали лучшие режиссеры и хореографы того времени. У них был плотный график, съемки по пять-шесть дней в неделю. Так они с детства узнавали шоу-бизнес изнутри. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. В 90-е Тимберлейк исполнял кантри-песни, был кучерявым мальчишкой (за что постоянно получал разные прозвища), а еще, кажется, не всегда удачно подбирал себе образ: мог заплести косички или, например, надеть одинаковые джинсовые костюмы вместе со своей подружкой Бритни Спирс во время выхода на American Music Award. В 14 лет он стал участником популярного бойз-бенда ’N Sync, где впервые почувствовал вкус успеха. Коллектив становится всемирно известным, альбомы раскупаются миллионами, парни выступают на Олимпийских играх в 2002 году, во время Super Bowl и оказываются пятой по продаваемости мальчиковой группой в истории. Но красавчику Тимберлейку не хотелось оставаться просто фронтменом популярного коллектива. Поэтому сначала он пробует сниматься в кино, его дебют — роль в фильме "Они поменялись местами" Марка Росмана. Эта легкая и смешная мелодрама выходит на родном для Тимберлейка Disney TV. Он уходит из группы, чтобы заняться сольной карьерой, и сразу мощно стартует: первый же его альбом Justified занимает вторую строчку в чарте Billboard, по всему миру продают более семи с половиной миллионов копий, пластинка приносит ему сразу две статуэтки Grammy в номинациях "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Начало нулевых — это в том числе и взрыв подростковой поп-музыки. Вместе с Тимберлейком сияют Бритни Спирс, Кристина Агилера, Backstreet Boys, и, кажется, Джастин отлично вписывается в их компанию. Он сам пишет песни и говорит о том, что это для него особый процесс: творчество помогает ему разобраться с самим собой и со многими вещами, которые влияют на него извне. Например, его популярнейший хит Cry me a river, который он написал после расставания с Бритни. Певец тяжело переживал разрыв, он был влюблен в нее с 12 лет, они встречались четыре года. История о человеке с разбитым сердцем и его драмой запала в душу не только маленьким девочкам, но и матерым критикам. Довести трек до конца Тимберлейку помогал американский музыкант и продюсер Тимбалэнд. Вместе они придумали изящную загадочную мелодию, соединили арабские рифы и григорианское пение, использовали экспериментальные электронные звуки, которые тут же были оценены критиками. Ну и конечно, вокал, за который все так полюбили Тимберлейка, — удивительное сочетание нежного и теплого тенора с пронзительным фальцетом.

' YouTube / Justin Timberlake'

Кстати, как артиста Тимберлейка часто сравнивали с Майклом Джексоном, критики всегда находили между ними много сходства, особенно в хореографических номерах, и это не было случайностью. Сам Джастин не раз признавался, что считал Джексона одним из самых лучших поп-артистов, а когда в 2013 году он получил награду, названную в честь Майкла Джексона, на премии MTV Music Awards, сказал, что для него это большая честь. На волнах мирового успеха и всеобщей любви Тимберлейк совершает турне по всей планете, давая концерты и интервью, его треки находятся на первых строчках чартов. Все было хорошо, пока он случайно (по его собственному утверждению) не раздел Джанет Джексон. Дело было во время выступления дуэта на Super Bowl в 2004 году. Артист так увлекся шоу, что нечаянно сорвал часть топа Джексон, оголив ее правую грудь. Хотя сначала всё представили как недоразумение, позже пресса заявила, что это была спланированная акция для привлечения внимания, так как на певице обнаружилось огромное металлическое украшение, будто надетое специально. Разразился скандал, Тимберлейку пришлось на время даже прекратить выступления, а Джанет Джексон принесла публичные извинения. В 2005 году Тимберлейк сыграл одну из ролей в фильме "Альфа-дог" Ника Кассаветиса. Эта лента сродни "Американской истории Х" осталась как будто незамеченной — критики приняли ее довольно прохладно, а само кино затерялось среди соседних афиш. Но Фрэнки — герой Тимберлейка — остался в памяти зрителей надолго: сложно было не сопереживать его обреченности.

Ну а Тимберлейк-певец вернулся через год, выпустив второй альбом — FutureSex/LoveSounds, куда вошел трек SexyBack. Если раньше вокал Тимберлейка сравнивали с подражанием Майклу Джексону, то тут он больше напоминает Дэвида Боуи или Принса. Как, должно быть, переживал сам Тимберлейк после выхода монструозного Justified, песни которого крутили по всему миру, а клипы — круглыми сутками по MTV. По законам поп-индустрии после большого успешного альбома артисты выпускают лишь бледные пародии на самих себя, пытаясь повторить собственный успех. Но с Тимберлейком получилось немного иначе. Он не отказался от образа героя-любовника, которому не чужда нежность и чуткость. При этом на втором альбоме у истории появляются оттенки триллера, напряжения. Тимберлейк продолжает сотрудничать с Тимбалэндом, который и спродюсировал ему этот альбом. Они снова обращаются к хип-хопу (кстати, внимательно послушав треки с пластинки, можно найти немало сходства с популярными позже хитами более молодых артистов), восточным мотивам, фанковым ритмам. Образ сладостного любовника превратился в немного зловещего, слегка пренебрежительного, соблазнительного искусителя, а сам Тимберлейк стал одним из секс-символов нулевых.

' YouTube / Justin Timberlake'

Между делом Тимберлейк не переставал поддерживать связь с коллегами и все время выступал с кем-то в коллаборациях: записал треки с Нелли Фуртадо, Бейонсе, Рианной, Snoop Dogg, 50 Cent, Duran Duran. Но больше всего запомнился, конечно, клип Мадонны 4 minutes, где Тимберлейк снова предстал не просто крутым певцом, умело владеющим своим тенором, но и великолепным артистом и танцором. Больше всего критики отмечали именно отличную хореографию видео и харизматичность исполнителей. Актерская же карьера Тимберлейка складывалась не так удачно, как музыкальная. "Поскольку я человек, который начинал с музыки и только потом пришел в кино, я, конечно, хочу, чтобы все в Голливуде и в той кинотусовке поняли, что я серьезно к этому отношусь", — сказал Тимберлейк в шоу "Вечерний Ургант" в 2013 году. Он снимался, но картины не привлекали всеобщего внимания, и эта затея выглядела как неудачная попытка охватить все и вся сродни Джей Ло. Так было, пока не появилась оскароносная "Социальная сеть", где он сыграл одну из главных ролей вместе с Джесси Айзенбергом и Эндрю Гарфилдом. Именно этой работой Тимберлейк смог заявить о себе как о перспективном актере, талантливом, ужасно милом и красноречивом.

' YouTube / Sony Pictures Entertainment'

Спустя год вышли еще два фильма с Джастином: комедия "Секс по дружбе" и фантастический боевик "Время". В обеих картинах Тимберлейк был на главной позиции и чувствовал себя вполне уверенно. И его, кажется, совершенно не смущали столь разные амплуа — то он простой парень, уставший от надоедливых влюбленных женщин и обязательств перед ним, то он герой антиутопии, который должен приложить максимум усилий, чтобы выжить. Почти семь лет Джастин не занимался музыкой, не выпускал альбомы, пока наконец в 2013 году не вернулся с новой пластинкой — The 20/20 Experience, а спустя некоторое время внезапно выпустил вторую часть: The 20/20 Experience — 2 of 2. И произвел настоящий фурор — весь интернет обсуждал камбэк любимого артиста. Как и фанаты, критики тоже оценили новую работу Тимберлейка.