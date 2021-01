На волнах любви и нежности. Как Джастин Тимберлейк покорил наши сердца и мир

Джастин с детства рос в творческой атмосфере: дедушка привил ему любовь к музыке, мальчик рано начал выступать, причем не абы где, а на крутом американском ТВ-шоу The All New Mickey Mouse Club, где свою звездную карьеру также начинали Бритни Спирс, Кристина Агилера и Райан Гослинг. Компания Disney тогда набирала "мышкетеров" (как их называли на американском телевидение) повсюду, на прослушивание брали тех, кто приезжал со своими танцевальными и музыкальными номерами. Позже они вместе выступали, учились работать с камерами, разговаривать, с ними работали лучшие режиссеры и хореографы того времени. У них был плотный график, съемки по пять-шесть дней в неделю. Так они с детства узнавали шоу-бизнес изнутри.

Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет.

В 90-е Тимберлейк исполнял кантри-песни, был кучерявым мальчишкой (за что постоянно получал разные прозвища), а еще, кажется, не всегда удачно подбирал себе образ: мог заплести косички или, например, надеть одинаковые джинсовые костюмы вместе со своей подружкой Бритни Спирс во время выхода на American Music Award.

В 14 лет он стал участником популярного бойз-бенда ’N Sync, где впервые почувствовал вкус успеха. Коллектив становится всемирно известным, альбомы раскупаются миллионами, парни выступают на Олимпийских играх в 2002 году, во время Super Bowl и оказываются пятой по продаваемости мальчиковой группой в истории.

Но красавчику Тимберлейку не хотелось оставаться просто фронтменом популярного коллектива. Поэтому сначала он пробует сниматься в кино, его дебют — роль в фильме "Они поменялись местами" Марка Росмана. Эта легкая и смешная мелодрама выходит на родном для Тимберлейка Disney TV.

Он уходит из группы, чтобы заняться сольной карьерой, и сразу мощно стартует: первый же его альбом Justified занимает вторую строчку в чарте Billboard, по всему миру продают более семи с половиной миллионов копий, пластинка приносит ему сразу две статуэтки Grammy в номинациях "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом".