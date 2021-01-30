В театре "Современник" пройдет премьера спектакля "Иллюзии" по пьесе Ивана Вырыпаева

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московский театр "Современник" представит премьеру спектакля "Иллюзии" по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке молодого режиссера Ивана Комарова. Премьерные показы пройдут 30 и 31 января на Другой сцене театра.

По информации пресс-службы театра, Иван Комаров окончил магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда, курс худрука "Современника" Виктора Рыжакова. Ставил на сценах театров Кирова и Симферополя, работал в московском Центре им. Мейерхольда, где поставил "Грязнулю", "Абьюз", "Баал".

Сам Комаров рассказал ТАСС, что предложение поставить вырыпаевские "Иллюзии" поступило ему от худрука театра. Режиссер пояснил, что постановка состоит из трех частей, каждая из которых выполнена в определенном театральном методе. Так, в первой части артисты играют по системе Бертольда Брехта и используют прием отстранения. "Мы говорим "он сказал". Мы показываем не персонажа, а наше представление о нем", - пояснил режиссер.

Во второй части, по его словам, герои надевают маски и начинают играть комедию дель арте. "В третьей части мы будто оголяемся, пытаемся закончить эту историю, которая так странно началась и так глупо закончилась. Это разговор человека с человеком", - добавил режиссер.

Во второй части спектакля, артисты переходят на английский язык, а их игра сопровождается переводом и русским текстом на стенах декорации. "Мы подумали, что было бы интересно, что герои говорят про каких-то Дэнни, Сандру, Маргарет, Альберта, а тут раз - и эти люди выходят. А потом мы подумали, если они выходят, то надо создать одну из иллюзий - они должны говорить по-другому. А как по-другому, если они Дэнни, Альберт, Маргарет и Сандра? Не Ваня, не Лена", - рассказал режиссер.

Четырех персонажей постановки играют актеры Елена Плаксина, Александр Хованский, Семен Шомин и Полина Рашкина. Хованский поделился с журналистами, что для них, как для артистов "Современника", такое существование на сцене в новинку: "Мы так еще не существовали и только привыкаем к этому. Где-то наслаждаемся, а где-то пугаемся, не понимаем, правильно мы действуем или неправильно". При этом он добавил, что с режиссером актерам было интересно работать, поскольку он очень глубоко видит материал. "Он горит этой пьесой, хочет ее поставить и у него есть свое видение. И то, что женщины читают мужские диалоги, а мужчины - женские - это видение нашего замечательного режиссера", - отметил он.