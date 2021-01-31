В Петербурге отметили 100-летие со дня рождения Владислава Стржельчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Театральный Петербург отметил в воскресенье 100-летие со дня рождения актера театра и кино, народного артиста СССР Владислава Стржельчика (1921-1995). В пантеоне выдающихся деятелей отечественной культуры Литераторские мостки на Волковском кладбище прошла церемония возложения цветов к могиле артиста.

На церемонию пришли лауреаты Санкт-Петербургской независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика, которую учредили в 1987 году актеры Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) Кирилл Лавров, Алиса Фрейндлих и вдова артиста Людмила Шувалова-Стржельчик. Затем умершего Лаврова сменил Олег Басилашвили.

"За 22 года Независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика было награждено более 40 артистов разных поколений - от ведущих мастеров до дебютантов. Премия утвердила свой высокий авторитет среди профессионалов, а сам день 31 декабря, когда родился Владислав Игнатьевич, стал не только театральным, но и личным праздником для многих артистов. Намечены и кандидатуры новых лауреатов, но, к сожалению, из-за болезни членов жюри мы вынуждены отложить дату проведения церемонии, о которой будет объявлено дополнительно", - сказала ТАСС художественный руководитель Дома актера, автор идеи премии Нелли Бродская.

Государственная театральная библиотека посвятила юбилею виртуальную выставку "Играл Сальери, был Моцартом". Экспозиция состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена этапам жизни Стржельчика: первые шаги в профессии, фрагменты личной жизни, основные роли, сыгранные на сцене БДТ, в кино и на телевидении.

Ленинградец, фронтовик, Герой Социалистического Труда Владислав Стржельчик с 1938 года и до последних лет жизни работал в Большом драматическом театре, входя в актерский ансамбль режиссера Георгия Товстоногова. Всенародное признание принесли артисту более 80 ролей, сыгранных в кино и на телевидении, например, Наполеон в киноэпопее "Война и мир" и генерал Ковалевский в телесериале "Адъютант его превосходительства".

На доме № 47 по улице Бассейной, где жил Владислав Стржельчик, в 1997 году была установлена мемориальная доска.