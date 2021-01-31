В Тульской области начались съемки фильма "Первый Оскар"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Съемки фильма "Первый Оскар" начались 31 января в Тульской области. Кинокартина посвящена подвигу фронтовых операторов, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Новые люди".

"Компания "Новые люди" и творческая команда фильма "Битва за Севастополь" (режиссер-постановщик Сергей Мокрицкий, сценаристы Максим Бударин и Юрий Ненев) запустили в производство художественный фильм, посвященный памяти фронтовых операторов "Первый Оскар". Съемки "американского" блока удалось завершить в декабре 2020 года до введения запрета в связи с пандемией в Лос-Анджелесе, а сегодня, 31 января, начались сьемки "российского" блока фильма в Тульской области", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в основе картины лежит история съемок документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", получившего в 1943 году первую в истории нашего кино премию "Оскар". Герои фильма вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров, работавших над этой картиной.

"В главных ролях Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин", - добавили в пресс-службе.

По словам Мокрицкого, для каждого российского кинематографиста память о фронтовых операторах священна.

"Мы помним этих людей, они преподавали нам во ВГИК. Они редко рассказывали о войне, они были веселые, талантливые, полные жизненной силы люди, и больше всего любили жизнь и кино, мы посвящаем наш будущий фильм им", - сказал Мокрицкий.