Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за повреждение объектов культуры

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре представить предложения по совершенствованию законодательства, которое устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Проанализировать совместно с Министерством культуры и комиссией Государственного совета по направлению "Культура" правоприменительную практику в части, касающейся осуществления строительства в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, ответственности за уничтожение или повреждение таких объектов, и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере", - говорится в документе.

Доклад президенту на эту тему до 1 июня 2021 года должен представить генпрокурор Игорь Краснов.

Этот вопрос поднимал на заседании СПЧ один из членов совета, сооснователь общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов. Он отметил, что существующие в Уголовном кодексе три статьи - 243, 243.1 и 243.2, - которые предусматривают наказание за повреждение или уничтожение объектов культурного наследия, практически не работают. Михайлов предложил "рассмотреть вопрос о повышении степени тяжести этих статей и о передаче подведомственности в Следственный комитет Российской Федерации".