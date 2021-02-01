Третьяковка открыла для посетителей выставку работ Роберта Фалька

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея открыла для посетителей музея монографическую выставку работ художника Роберта Фалька. До этого с работами можно было ознакомиться в онлайн-формате, сообщила журналистам в понедельник директор галереи Зельфира Трегулова.

"Выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее - первая за сто лет масштабная музейная ретроспектива в Москве этого удивительного художника, который менялся от десятилетия к десятилетию, аккумулируя невероятное количество художественных и жизненных впечатлений. Мы делали все для того, чтобы привезти в Москву каждое из тех произведений, которые были заявлены кураторами в каталоге, за которыми нужно было ехать в самые различные регионы, даже в такие удаленные от нас, как Приморье", - пояснила Трегулова.

Выставка, куратором которой выступает Татьяна Левина, объединит около 230 живописных и графических работ художника. Это произведения из коллекций Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Русского музея и других российских музеев, а также из Национальной галереи Армении и частных собраний. К выставке подготовлено фундаментальное иллюстрированное издание. В него вошли статьи об эволюции живописи Фалька и его графике, ряд ранее не издававшихся архивных материалов, а также выдержки из критических статей 1900-1950 годов, отрывки из свидетельств современников, писем и документов самого художника.

Увидеть работы художника можно до 23 мая включительно. Первая большая ретроспектива Фалька в Москве была представлена в 1924 году в Третьяковской галерее (затем в Русском музее в 1992 году). Собрать и привезти работы художника в Москву, по мнению Трегуловой, удалось при содействии постоянного партнера музея - ВТБ.

"Мы очень ценим работу наших партнеров из Третьяковской галереи, благодаря их усилиям выставка была подготовлена к открытию по графику, в конце прошлого года. ВТБ поддержал создание этого важнейшего проекта в рамках общебанковской программы "Культурная страна". Экспозиция дает полное представление о том, какой творческий путь прошел Роберт Фальк, рассказывает о том, какое место он занимает в XX веке и истории искусств в целом. По замечаниям некоторых искусствоведов, его творчество во многом наследует XIX век, но вместе с тем как будто перекидывает мостик в XXI век", - прокомментировал открытие выставки вице-президент ВТБ Александр Ерофеев.

О художнике

Роберт Фальк (1886-1958) - классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет", знаковая фигура культурной жизни времен оттепели. Автор картин "Красная мебель", "Бухта в Балаклаве", "Женщина в белой повязке", "Золотой пустырь. Самарканд", "Пейзаж с парусником" и других. Был участником художественных объединений "Мир искусства", "Общество московских художников" и Ассоциации художников революционной России.