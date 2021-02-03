СМИ: съемки "Фантастических тварей - 3" прервали из-за заражения актера коронавирусом

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Съемки третьего фильма киносерии "Фантастические твари и где они обитают" были прерваны после того, как один из актеров заболел COVID-19. Как сообщил в среду газете Daily Mail источник, участвующий в работе над картиной, есть основания полагать, что "незаменимый участник актерского состава" инфицирован южноафриканским штаммом коронавируса.

Киностудия Worner Bros. пока не комментирует эту информацию. При этом, по словам источника издания, павильонные съемки, проходившие до недавнего времени в английском графстве Хартфордшир, остановлены и пока никому неизвестно, когда они возобновятся.

"Съемки полностью останавливают, лишь если кто-то не может сниматься. Никто пока не говорит, о ком идет речь, однако это кто-то, кого нельзя заменить. Все предполагают, что речь идет об африканском штамме, и разговоры сейчас только об этом", - сказал он. Среди звезд, участвующих в съемках нового фильма, британец Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), датчанин Мадс Миккельсен (Геллерт Грин-де-Вальд) и лауреат премии "Оскар" британец Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер).

В понедельник британские власти объявили о выявлении 11 случаев заражения южноафриканским штаммом у жителей страны, не посещавших в последнее время ЮАР. Некоторые были отмечены именно в Хартфордшире, где новый и предположительной более устойчивый к вакцинам вариант вируса сейчас может распространяться. Жителям тех районов Англии, где был обнаружен новый штамм, рекомендуется соблюдать особую бдительность и покидать дома лишь в случае крайней необходимости. На территории съемочного комплекса Worner Bros. в Хартфордшире снимались все восемь картин киноцикла о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, а также фильмов серии "Фантастические твари", повествующих о противостоянии чародеев, шедшем задолго до рождения главного героя основной саги.

Первый фильм из цикла "Фантастические твари", действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел на экраны в 2016 году. В 2018 году зрители увидели вторую часть, получившую название "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Третья лента серии должна была выйти в прокат в 2021 году, однако из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на июль 2022 года.

В первых двух фильмах роль темного волшебника Грин-де-Вальда исполнял актер Джонни Депп, который впоследствии был вынужден отказаться от этой роли, доставшейся в итоге Миккельсену. Причиной стал удар, нанесенный по репутации Деппа после того, как в начале ноября Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену актрису Эмбер Херд.