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Пандемия COVID-19

СМИ: съемки "Фантастических тварей - 3" прервали из-за заражения актера коронавирусом

Пока неизвестно, когда они возобновятся, пишет газета Daily Mail

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Съемки третьего фильма киносерии "Фантастические твари и где они обитают" были прерваны после того, как один из актеров заболел COVID-19. Как сообщил в среду газете Daily Mail источник, участвующий в работе над картиной, есть основания полагать, что "незаменимый участник актерского состава" инфицирован южноафриканским штаммом коронавируса.

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Киностудия Worner Bros. пока не комментирует эту информацию. При этом, по словам источника издания, павильонные съемки, проходившие до недавнего времени в английском графстве Хартфордшир, остановлены и пока никому неизвестно, когда они возобновятся.

"Съемки полностью останавливают, лишь если кто-то не может сниматься. Никто пока не говорит, о ком идет речь, однако это кто-то, кого нельзя заменить. Все предполагают, что речь идет об африканском штамме, и разговоры сейчас только об этом", - сказал он. Среди звезд, участвующих в съемках нового фильма, британец Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), датчанин Мадс Миккельсен (Геллерт Грин-де-Вальд) и лауреат премии "Оскар" британец Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер).

В понедельник британские власти объявили о выявлении 11 случаев заражения южноафриканским штаммом у жителей страны, не посещавших в последнее время ЮАР. Некоторые были отмечены именно в Хартфордшире, где новый и предположительной более устойчивый к вакцинам вариант вируса сейчас может распространяться. Жителям тех районов Англии, где был обнаружен новый штамм, рекомендуется соблюдать особую бдительность и покидать дома лишь в случае крайней необходимости. На территории съемочного комплекса Worner Bros. в Хартфордшире снимались все восемь картин киноцикла о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, а также фильмов серии "Фантастические твари", повествующих о противостоянии чародеев, шедшем задолго до рождения главного героя основной саги.

Первый фильм из цикла "Фантастические твари", действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел на экраны в 2016 году. В 2018 году зрители увидели вторую часть, получившую название "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Третья лента серии должна была выйти в прокат в 2021 году, однако из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на июль 2022 года.

В первых двух фильмах роль темного волшебника Грин-де-Вальда исполнял актер Джонни Депп, который впоследствии был вынужден отказаться от этой роли, доставшейся в итоге Миккельсену. Причиной стал удар, нанесенный по репутации Деппа после того, как в начале ноября Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену актрису Эмбер Херд.

Теги
ВеликобританияРоулинг, ДжоанДепп, ДжонниПандемия COVID-19
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