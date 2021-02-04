Вход в Исторический музей будет бесплатным 9 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вход на постоянные экспозиции Исторического музея и Музея Отечественной войны 1812 года будет бесплатным 9 февраля в честь дня рождения музея, которому исполняется 149 лет. Также подготовлена специальная праздничная программа, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"9 февраля 2021 года в честь дня рождения ГИМ на постоянные экспозиции Исторического музея и Музея Отечественной войны 1812 года можно будет пройти бесплатно. Посетителей ждут специальная праздничная программа мероприятий в музее и в формате онлайн, а также особые подарки для каждого 149-го посетителя", - говорится в сообщении.

Директор музея Алексей Левыкин напоминает, что Исторический музей отмечает свой день рождения бесплатным входом уже не первый год. День рождения музей празднует именно 9 февраля, так как в этот день в 1872 году император Александр II подписал указ об учреждении Исторического музея.

"В этом году ГИМ исполняется 149 лет, а 2022-й станет юбилейным. В честь этой значимой даты музей подготовил большие выставочные проекты, первые из которых - "Придворный костюм второй половины XIX века" и "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" - можно будет увидеть уже в марте", - говорит Левыкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Посетители 9 февраля смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, игротеке, а также в специальной программе "Исторический музей в XX веке". В Музее Отечественной войны 1812 года, помимо экскурсий и игротеки, пройдет розыгрыш сертификатов на музейные программы, а в завершении дня можно будет услышать дуэт фортепиано и скрипки. Также подготовлена специальная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья.