В Москве объявили лауреатов конкурса "Зеркало искусств"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Альтист и дирижер Юрий Башмет, композитор Александр Чайковский, актер Константин Хабенский, художественные критики и профессиональные фотографы в четверг назвали лауреатов первого всероссийского фотоконкурса "Зеркало искусств". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Зимнего международного фестиваля искусств Башмета, в рамках которого прошел конкурс.

"Фотоконкурс проходил в пяти номинациях: "Музыка", "Театр", "Изобразительное искусство", "Литература" и "Зрители". Всего на конкурс было подано около 5 тыс. заявок, из них для финала экспертное жюри отобрало по 10 в каждой категории", - рассказали организаторы.

Награда в номинации "Музыка" досталась Александру Фролову, сфотографировавшему американского джазового пианиста Кристиана Сандса на Зимнем международном фестивале искусств Башмета в Сочи. Приз в категории "Театр" присудили Наталье Мирошиной из Нижнего Тагила, которая запечатлела руководителя местной балетной студии "Харизма" Юлию Павлову, в "Изобразительном искусстве" - Пелагее Замятиной из Москвы за работу "Спасибо врачам. Художник Ксения Власова на фоне своей картины "Несение Креста". Жюри отметило работу Сергея Тырышкина на литературную тему "Владимир Войнович в кругу семьи", сделанную в 2017 году, и "Зрительскую кардиограмму" Евгении Киселевой, снятую на фестивале "Фанфары Казани".

Соорганизатором конкурса выступил Союз фотохудожников России. Принять участие мог любой желающий. Победители получат денежные призы в размере 100 тыс. рублей.

Второй Зимний международный фестиваль искусств проходит в Москве с 18 января по 12 февраля.