Преподаватели Московской духовной академии будут преподавать в академии Гнесиных

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Преподаватели Московской духовной академии (МДА) будут вести в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных церковный устав, литургику и другие богословские дисциплины в рамках взаимной методической поддержки. Об этом рассказал ТАСС декан факультета Церковно-певческого искусства МДА игумен Лазарь (Гнатив).

"В ближайшем обозримом будущем предполагается проведение встречных мастер-классов по профильным образовательным дисциплинам. Соответственно, для нас это дирижирование, вокальная подготовка, фортепиано, некоторые музыкально-теоретические предметы, для академии Гнесиных - церковный устав, литургика, история и теория богослужебного пения, возможно, иные богословские дисциплины. По степени заинтересованности будем думать о возможности изучения данных предметов в иных формах. Тематика преподавания элективных дисциплин на стадии разработки", - сказал он.

Собеседник отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой говорить о точных сроках начала преподавания пока не приходится. Однако, полагает он, в формате мастер-классов занятия могут начаться уже в этом году.

Ранее ректор МДА епископ Звенигородский Феодорит (Тихонов) и ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский подписали договор о сотрудничестве между вузами. Согласно нему, в вузах планируется создать условия для взаимовыгодного общения между академиями по обмену опытом, взаимным консультациям и методической поддержке в освоении богослужебного певческого репертуара.