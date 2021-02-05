{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Барак и Мишель Обама объявили о шести новых проектах совместно с Netflix

Речь идет о четырех художественных фильмах в жанре научной фантастики, автобиографии, мелодрамы, а также сериале в жанре триллер и серии документальных фильмов

ТАСС, 5 февраля. Продюсерская компания Барака и Мишель Обама Higher Ground Productions объявила о создании новых шести проектов, которые будут разрабатываться совместно с американским сервисом потокового вещания Netflix. Соответствующее сообщение было размещено в пятницу на официальном сайте сервиса.

"Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обама, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких грядущих проектов", - говорится в тексте.

Отмечается, что среди новых работ представлены четыре художественных фильма в жанре научной фантастики, автобиографии, мелодрамы, а также сериал в жанре триллер и серия документальных фильмов.

Согласно заявлению, проекты будут выпущены в течение следующих нескольких лет.

Теги
Обама, БаракСШАОбама, Мишель
Сериалы "Чики" и "Перевал Дятлова" получили награды премии в области веб-индустрии
Награду как интервьюер года получила Ксения Собчак
Читать полностью