Барак и Мишель Обама объявили о шести новых проектах совместно с Netflix

ТАСС, 5 февраля. Продюсерская компания Барака и Мишель Обама Higher Ground Productions объявила о создании новых шести проектов, которые будут разрабатываться совместно с американским сервисом потокового вещания Netflix. Соответствующее сообщение было размещено в пятницу на официальном сайте сервиса.

"Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обама, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких грядущих проектов", - говорится в тексте.

Отмечается, что среди новых работ представлены четыре художественных фильма в жанре научной фантастики, автобиографии, мелодрамы, а также сериал в жанре триллер и серия документальных фильмов.

Согласно заявлению, проекты будут выпущены в течение следующих нескольких лет.