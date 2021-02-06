В Венеции начался традиционный карнавал впервые полностью онлайн

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Традиционный Венецианский карнавал впервые проходит в формате онлайн из-за невозможности обычного проведения мероприятия в результате пандемии. На официальном сайте с субботы начали проводить прямые трансляции и специально записанные программы, посвященные обычаям карнавала.

Как указали организаторы, для демонстрации костюмов, которые, помимо самой маски, предполагают историческое платье, созданы специальные "виртуальные комнаты". Отдельные онлайн-программы организованы для детей. Однако никаких шествий и традиционного "Полета ангела" (с колокольни на площади Святого Марка) не состоится. Как правило, в карнавальных костюмах гуляли в основном туристы. На настоящий момент в Венецию не могут приехать даже жители других областей, поскольку передвижение между регионами без весомой причины запрещено.

Финансовые потери сектора оцениваются в 80-90%, особенно страдают мастерские, изготавливающие маски и костюмы, стоимость которых может достигать нескольких тысяч евро.

Программа предусматривает онлайн-включения в воскресенье 7 февраля, а также с 11 по 16 февраля, когда отмечается "жирный вторник" перед "пепельной средой", знаменующей начало поста перед Пасхой. Праздник воскресения Христова по католическому календарю отмечается в этом году 4 апреля.

История карнавала

Венецианский карнавал - один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Светлейшей Венецианской республики (697-1797) венецианцы ходили в масках с октября по "жирный вторник". Традицию карнавальных гуляний упразднил Наполеон, ее возродили лишь в 1970-х.

Обычно Венецианский карнавал длится почти три недели, привлекая в город сотни тысяч туристов. Как правило, гуляние начинается с водного шествия на гондолах по каналам Венеции.