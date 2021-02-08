Прилепин планирует провести во Владикавказе фестиваль имени писателя Гайто Газданова

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Писатель, публицист и политический деятель Захар Прилепин планирует организовать во Владикавказе фестиваль имени писателя Гайто Газданова для деятелей культуры Северного Кавказа. Об этом он сообщил на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

"Захар Прилепин поблагодарил Главу РСО-Алания за теплый прием и выразил готовность организовать на территории республики Газдановский мультикультурный фестиваль, который позволит привлечь к культурным и просветительским инициативам как признанных мастеров искусств, так и молодые таланты всего Северного Кавказа - поэтов, прозаиков, художников и музыкантов", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Как отметил Битаров, Прилепин является поклонником таланта уроженца республики Гайто Газданова. По его инициативе во Владикавказе состоялось открытие мемориальной доски писателю. "От имени жителей республики и от себя лично выражаю вам благодарность за вклад в сохранение духовного наследия и увековечение памяти известного писателя", - сказал глава республики.

На встрече также высказаны инициативы об открытии музея и других важных мероприятий.