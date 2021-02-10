Александринский театр покажет спектакль Николая Рощина "Дети солнца" по пьесе Горького

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Национальный драматический театр России - Александринский представит в среду на Основной сцене новый спектакль Николая Рощина "Дети солнца" по мотивам пьесы Максима Горького. Это первая премьера Александринки после продолжительной паузы, связанной с пандемией.

"Мы читаем текст Горького сейчас и знаем, как много трагических разочарований принес ХХ век на этом пути. Но, возможно, и сам Горький - а он был более сложным и писателем, и человеком, чем представлялся в курсе советской литературы - не очень верил в социальные утопии. И когда сегодня я читаю, ставлю "Детей солнца", я вижу в этой пьесе особые черты социального сарказма и гротеска. Для меня этот текст отчасти приближается к абсурдистской драме", - сказал корреспонденту ТАСС режиссер-постановщик, выступивший также сценографом спектакля и художником по свету.

Николай Рощин впервые обратился к горьковской драматургии как к дореволюционной классике ХХ века с его идеей строительства нового справедливого мира и нового прекрасного человека. Исходным событием в спектакле стало Кровавое воскресенье 1905 года, когда были написаны "Дети солнца". Писатель работал над этой пьесой в казематах Петропавловской крепости, куда был заключен за резкий протест в связи с событиями 9 января.

В сценической истории "Детей солнца" широкая амплитуда трактовок: пьесу видели и как остросоциальную драму, и как "самую чеховскую" из всех пьес Горького. Мотив актуальности новому спектаклю придают обстоятельства эпидемии холеры, во время которой происходит действие пьесы.

Роль Павла Протасова в спектакле исполнит артист Иван Волков. В других ролях - Мария Лопатина, Сергей Мардарь, Степан Балакшин, Янина Лакоба, Анна Селедец, Николай Белин, заслуженная артистка России Елена Немзер.

Ранее на сцене Александринского (тогда Пушкинского) театра "Дети солнца" были поставлены в 1976 году. Роль Протасова в той постановке играл народный артист СССР Игорь Горбачев, возглавлявший тогда труппу.